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La Vanguardia узнала об отсутствии атома и алмазов в новых санкциях ЕС

La Vanguardia: Евросоюз не включит ядерную отрасль и алмазы в десятый пакет санкций
Новые санкции ЕС против России могут быть объявлены 24 февраля. По данным La Vanguardia, страны ЕС не смогли согласовать ограничения в ядерной сфере и импорте алмазов — против выступили Венгрия, Франция, Болгария и Бельгия
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Новый пакет санкций Евросоюза против России не затронет ядерный сектор или импорт алмазов, сообщает испанская газета La Vanguardia со ссылкой на украинского вице-премьера Юлию Свириденко.

По ее словам, против мер в отношении российской атомной промышленности или алмазного бизнеса выступают Венгрия, Франция, Болгария и Бельгия. В свою очередь, страны Прибалтики, в особенности Литва, напротив, настаивают на ограничениях, указала политик.

Помимо новых торговых ограничений, которые коснутся около 47 электронных компонентов, необходимых для создания ракет, беспилотников и вертолетов, обсуждаемый документ предусматривает меры по недопущению уклонения от санкций и улучшению контроля за их применением, напоминает La Vanguardia.

Детали нового санкционного пакета Евросоюза ранее публиковал Bloomberg со ссылкой на источники среди европейских чиновников. По данным агентства, страны ЕС намерены ввести санкции против Альфа-банка, Росбанка и Тинькофф Банка, а также запретить гражданам России занимать должности в европейских инфраструктурных компаниях. Reuters писал, что ЕС может запретить больше «российских пропагандистских СМИ» и исключить больше российских банков из межбанковской системы передачи информации SWIFT.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указывала, что новые ограничительные меры могут быть введены к 24 февраля — годовщине начала спецоперации на Украине.

МИД России называет санкции нелегитимными, а президент Владимир Путин — безумными и бездумными. По его мнению, расчет западных стран на развал экономики России не оправдался.

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La Vanguardia узнала об отсутствии атома и алмазов в новых санкциях ЕС
La Vanguardia узнала об отсутствии атома и алмазов в новых санкциях ЕС

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
санкции ЕС "Россия-2018" ядерные технологии алмазы Военная операция на Украине
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