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NYT сообщила о попытках Китая дистанцироваться от Москвы

NYT: Китай пытается «держать дистанцию» с Москвой, чтобы наладить отношения с Европой
NYT напоминает о недавнем турне главы китайской дипломатии по европейским странам и отмечает нежелание Пекина напрямую поддерживать Москву. По данным газеты, КНР также может преуменьшить значение визита Си Цзиньпина в Россию
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Пекин, который в настоящее время «остро нуждается в возрождении своей экономики», стремится наладить свои отношения с Европой и пытается «держать дистанцию» с Москвой, пишет The New York Times (NYT).

Газета приводит в пример недавнее турне по европейским странам главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И, главной целью которого было «привлечь европейские страны, чтобы срочно возродить свою экономику и найти точки соприкосновения». Опрошенные NYT аналитики напоминают, что Ван И также отказался напрямую поддерживать Москву, отметив, что «Китай не хочет, чтобы кризис затянулся и обострился».

В то же время издание отмечает, что США оказывают на Пекин серьезное давление, несмотря на попытки последнего наладить диалог. Аналитики подчеркивают, что после почти двух лет «прохладных отношений», срывом крупной инвестиционной сделки и конфликта на Украины «европейские лидеры надеялись услышать, что Китай смягчит свой тон и продемонстрирует готовность еще больше увеличить дистанцию между собой и Москвой». «Вместо этого г-н Ван прибыл на конференцию по безопасности в Мюнхен и резко разжег словесную войну с Соединенными Штатами из-за инцидента с воздушным шаром-шпионом, назвав реакцию Вашингтона «абсурдной и истеричной», — говорится в статье.

При этом аналитики указывают, что критике Китай подвергает только США, стараясь при этом «апеллировать к чувству автономии Европы». Они не исключили, что нежелание напрямую поддерживать Москву в конфликте на Украине связано с намерением Пекина возродить торговые связи с ЕС. Так, Китай может преуменьшить значение визита Си Цзиньпина в Москву, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение отношений с Западом, пишет газета. Помимо этого, аналитики NYT не исключают, что перед визитом в Россию Си может сначала посетить западноевропейские столицы.

После начала спецоперации Китай не стал вводить санкции против России и осудил подобные шаги со стороны других стран. Помимо этого, глава КНР Си Цзиньпин выступил за скорейшее прекращение конфликта и подчеркнул, что его политическое разрешение будет в интересах всех азиатских и европейских государств. В ходе Мюнхенской конференции в середине февраля Ван И анонсировал китайский план урегулирования конфликта с учетом уважения к «суверенитету всех стран». По данным Bloomberg, план Пекина по урегулированию конфликта на Украине включает призыв к прекращению огня и приостановку поставок оружия Киеву.

21 февраля, после своего европейского турне, Ван И посетил Москву, где встретился с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. В условиях «переменчивой ситуации» в мире Ван И призвал Россию и Китай «сверить часы» по двусторонней повестке дня и проблематике международных отношений, а также назвал российско-китайские отношения твердыми, как скала.

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Визит в Москву Си Цзиньпиня официально не анонсировался, однако ранее об этом сообщили источники The Wall Street Journal. Собеседники издания рассказали, что встреча Си и президента России Владимира Путина станет частью движения к многосторонним мирным переговорам по Украине и позволит Китаю повторить свои призывы о неприменении ядерного оружия.
 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Китай Си Цзиньпин ЕС Россия санкции Военная операция на Украине
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