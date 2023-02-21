WSJ узнала о планах Си Цзиньпина приехать в Москву для встречи с Путиным

Си Цзиньпин (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Председатель КНР Си Цзиньпин намерен посетить Москву для переговоров с президентом Владимиром Путиным в ближайшие месяцы, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с планом.

Собеседники издания рассказали, что встреча с Путиным станет частью движения к многосторонним мирным переговорам по Украине и позволит Китаю повторить свои призывы о неприменении ядерного оружия. Подготовка визита находится на ранней стадии, и его сроки еще не определены окончательно, уточнили источники.

В день оглашения Путиным послания к Федеральному Собранию 21 февраля в Москву приехал куратор внешней политики в Политбюро ЦК КПК Ван И. Ранее он провел серию встреч на Мюнхенской конференции по безопасности, где обсудил разработанный Китаем план мирного урегулирования конфликта на Украине.

В частности, Ван И поделился деталями плана с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. «Была встреча с китайским дипломатическим руководством, с бывшим коллегой, бывшим министром [иностранных дел КНР] мистером Ван И. Он поделился со мной элементами китайского мирного плана», — рассказал позже министр.

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