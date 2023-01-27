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Швейцария не увидела оснований передать российские активы Украине

МИД Швейцарии не увидел юридических оснований для передачи российских активов Украине
У Швейцарии сейчас нет юридических оснований для передачи Киеву замороженных российских активов, заявила статс-секретарь МИДа Ливия Лой. Страна заблокировала активы на $7,95 млрд
Ливия Лой
Ливия Лой (Фото: Alessandro della Valle / Reuters)

Швейцария не имеет юридических оснований для передачи Украине замороженных российских активов, заявила статс-секретарь МИД Швейцарии Ливия Лой в ответ на вопрос «РИА Новости».

«Швейцария уважает права человека, и право на собственность является одним из них. На данный момент у нас нет никаких юридических оснований для перевода на Украину российских активов, замороженных в стране», — сказала она.

По ее словам, сейчас юридическое решение этого вопроса обсуждается на уровне стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США).

В декабре прошлого года Государственный секретариат Швейцарии по экономике (SECO) сообщил, что в Швейцарии было заблокировано российских активов на 7,5 млрд швейцарских франков (около $7,95 млрд на тот момент). Кроме того, было заморожено 15 объектов недвижимости попавших под санкции россиян.

Берн неоднократно отказывал Киеву в просьбе передать замороженные российские активы. В октябре официальный представитель Государственного секретариата экономики Фабиан Майенфиш говорил, что швейцарское правительство на данный момент не обсуждает конфискацию активов «только на основании принадлежности какому-либо государству или внесения в санкционный список и использования их для восстановления Украины» в качестве варианта поддержки Украины. Замороженные активы по-прежнему принадлежат их владельцам, но они не имеют к ним доступа.

В конце января глава швейцарского МИДа Иньяцио Кассис заявил, что на страну оказывается международное давление из-за отказа отдавать Киеву заблокированные активы. Он подчеркнул, что Берн не может «просто забрать деньги», которые ему не принадлежат.

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Швейцария заморозка счетов конфискация имущества
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