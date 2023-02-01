Швейцария пересмотрит отношения с Россией из-за спецоперации на Украине

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Весь РБК Pro до -50%
Лента новостей
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 76,3 (+0,52) Инвестиции, 31 янв, 15:54
Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 70,52 (+0,92) Инвестиции, 31 янв, 15:54
Подоляк обвинил Маска в теневом бане аккаунтов властей Украины в Twitter Технологии и медиа, 18:57
«Транснефть» сообщила о работе «Дружбы» в штатном режиме после обстрела Политика, 18:55
Сарик Андреасян экранизирует книгу «Дядя Федор, пес и кот» Life, 18:46
Создатель фальшивой криптовалюты My Big Coin получил 8 лет тюрьмы Крипто, 18:44
В Москве по делу о мошенничестве арестовали бывшего вице-президента РЖД Бизнес, 18:44
Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села Новостроевка Политика, 18:39
Военная операция на Украине. Карта Политика, 18:38
Киберпонедельник: скидка до -50% на «Весь РБК Pro»
Получите все возможности сервиса за полцены до 1 февраля
Купить со скидкой
Власти согласовали продажу «ВымпелКома» менеджменту Бизнес, 18:34
Россияне стали лидерами среди иностранцев по покупке жилья в Армении Недвижимость, 18:34
США расширили антироссийские санкции на ряд зарубежных компаний Политика, 18:33
На Мюнхенскую конференцию вместо властей России позвали Ходорковского Политика, 18:27
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:23
Руководителя подразделения Минобороны Украины обвинили в хищении ₴36 млн Политика, 18:22
В Лондоне сотни тысяч человек вышли на митинг за повышение зарплат Общество, 18:22
Политика ,  
0 

Швейцария пересмотрит отношения с Россией из-за спецоперации на Украине

Швейцария пересмотрит отношения с Россией в рамках внешнеполитической стратегии
Федеральный совет Швейцарии решил пересмотреть отношения с Россией в рамках новой внешнеполитической стратегии. В отчете отмечается, что конфликт на Украине «глубоко проник» во внешнюю политику Швейцарии
Берн, Швейцария
Берн, Швейцария (Фото: Anthony Anex / EPA / ТАСС)

Швейцария утвердила доклад о внешней политике за 2022 год, в котором решила пересмотреть свои отношения с Россией. Это следует из отчета, опубликованного на сайте Федерального совета.

«Отношения с Россией должны быть пересмотрены в следующей внешнеполитической стратегии. <...> Отказ Москвы принять мандат державы-покровительницы для защиты интересов украинцев в России со всей очевидностью показывает, что продвижение мира в настоящее время находится в очень сложной ситуации», — говорится в сообщении.

В отчете отмечается, что конфликт на Украине вверг Европу в «новую эру» нестабильности, а также «глубоко проник» во внешнюю политику Швейцарии.

В нем также говорится, что Федеральный совет поддержал санкции ЕС и «проявил солидарность перед лицом страданий украинского народа», при этом Швейцария полагалась на свой постоянный нейтралитет и привержена соблюдению международного права и Устава ООН.

После начала военной операции на Украине Швейцария поддержала санкции Евросоюза в отношении России, присоединилась к визовым ограничениям ЕС в отношении россиян, ввела потолок цен на российскую нефть, установила эмбарго на поставки России и Украине своего оружия.

Кроме того, власти Швейцарии с 28 февраля заблокировали российские активы на сумму 6,7 млрд швейцарских франков ($6,78 млрд), а также 15 объектов недвижимости. Президент Украины Владимир Зеленский попросил передать Киеву замороженные российские активы в качестве «возмещения» ущерба, но Берн отказался это делать, объяснив, что не может «просто забрать деньги», которые ему не принадлежат.

Читайте на РБК Pro
«Мой опыт поможет всем»: пять фраз, которые выдают коучей-шарлатанов
«Галерея провалов»: 8 худших продуктов Apple, Nike, Amazon
Планете грозит дефицит лития. Как это влияет на рынок электрокаров
Какие ошибки помешают вам выиграть Ironman

При этом летом прошлого года в швейцарском МИДе предлагали представлять интересы Киева в Москве, так как дипломатические отношения между странами были разорваны. В российском МИДе заявили, что Швейцария, присоединившись к санкциям против Москвы, утратила статус нейтрального государства.

Авторы
Теги
Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
Швейцария стратегия Россия
Материалы по теме
В парламенте Швейцарии одобрили реэкспорт оружия на Украину
Политика
Клишас поддержал позицию Швейцарии по замороженным активам России
Политика
Швейцария заявила о давлении из-за замороженных российских активов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter