Швейцария пересмотрит отношения с Россией из-за спецоперации на Украине

Федеральный совет Швейцарии решил пересмотреть отношения с Россией в рамках новой внешнеполитической стратегии. В отчете отмечается, что конфликт на Украине «глубоко проник» во внешнюю политику Швейцарии

Берн, Швейцария (Фото: Anthony Anex / EPA / ТАСС)

Швейцария утвердила доклад о внешней политике за 2022 год, в котором решила пересмотреть свои отношения с Россией. Это следует из отчета, опубликованного на сайте Федерального совета.

«Отношения с Россией должны быть пересмотрены в следующей внешнеполитической стратегии. <...> Отказ Москвы принять мандат державы-покровительницы для защиты интересов украинцев в России со всей очевидностью показывает, что продвижение мира в настоящее время находится в очень сложной ситуации», — говорится в сообщении.

В отчете отмечается, что конфликт на Украине вверг Европу в «новую эру» нестабильности, а также «глубоко проник» во внешнюю политику Швейцарии.

В нем также говорится, что Федеральный совет поддержал санкции ЕС и «проявил солидарность перед лицом страданий украинского народа», при этом Швейцария полагалась на свой постоянный нейтралитет и привержена соблюдению международного права и Устава ООН.

После начала военной операции на Украине Швейцария поддержала санкции Евросоюза в отношении России, присоединилась к визовым ограничениям ЕС в отношении россиян, ввела потолок цен на российскую нефть, установила эмбарго на поставки России и Украине своего оружия.

Кроме того, власти Швейцарии с 28 февраля заблокировали российские активы на сумму 6,7 млрд швейцарских франков ($6,78 млрд), а также 15 объектов недвижимости. Президент Украины Владимир Зеленский попросил передать Киеву замороженные российские активы в качестве «возмещения» ущерба, но Берн отказался это делать, объяснив, что не может «просто забрать деньги», которые ему не принадлежат.

При этом летом прошлого года в швейцарском МИДе предлагали представлять интересы Киева в Москве, так как дипломатические отношения между странами были разорваны. В российском МИДе заявили, что Швейцария, присоединившись к санкциям против Москвы, утратила статус нейтрального государства.