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Война санкций ,  

В Швейцарии заявили, что санкции против России нарушают конституцию

Принятые против России санкции противоречат конституции Швейцарии, где прописан ее нейтралитет, заявили в партии швейцарского парламента «Демократический союз центра» (UDC)
Фото: assalve / GettyImages
Фото: assalve / GettyImages

Присоединение Швейцарии к санкциям Евросоюза против России противоречит ее конституцию, поскольку нарушает нейтралитет страны, заявила пресс-секретарь партии швейцарского парламента «Демократический союз центра» (UDC) Андреа Зомер, передает «РИА Новости».

«Введение санкций нарушает нейтралитет страны и, следовательно, ее конституцию. В Конституции указано, что Швейцария нейтральна. Мы против санкций», — сказала она.

Партия UDC на немецком языке называется «Швейцарская народная партия» (SVP). Она занимает в парламенте более четверти мест, также имеет шесть мест в сенате из 46. Из семи министров в правительстве двое являются представителями UDC.

Швейцария присоединилась к санкциям против российского золота
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Фото:Denis Balibouse / Reuters

3 августа Швейцария присоединилась к седьмому пакету санкций ЕС против России, который включает эмбарго на поставки золота, а также предполагает замораживание активов Сбербанка. В конце июля швейцарские власти добавили в санкционный список 54 физических и девять юридических лиц. «Таким образом, список лиц и организаций, попадающих под санкции Швейцарии в связи с ситуацией на Украине, полностью соответствует списку ЕС», — отметили в швейцарском правительстве.

Там подчеркнули, что ни одна из введенных мер «не направлена против торговли сельскохозяйственной и пищевой продукцией между третьими странами и Россией». В правительстве Швейцарии добавили, что, как и Евросоюз, сделали исключения для операций, связанных с такой продукцией и с транспортировкой нефти в третьи страны.

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