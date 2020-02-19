Кремль назвал худшим сценарием возможную операцию Турции в Сирии

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Если турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган начнет военную операцию против властей Сирии, это будет худшим сценарием. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

«Давайте пока не будем исходить из худших сценариев», — сказал Песков в ответ на вопрос о реакции Москвы в случае начала операции. По словам представителя Кремля, если речь идет об операции против террористических группировок в Идлибе, то это действия в русле сочинских договоренностей. Но если Турция начнет операцию в отношении легитимных властей Сирии и ее вооруженных сил — это худший вариант развития событий, отметил Песков.

«Мы намерены дальше использовать наши рабочие контакты с турецкими коллегами с тем, чтобы не позволить ситуации в Идлибе развиваться дальше по пути эскалации», — сказал Песков.

По его словам, Россия была удовлетворена договоренностями по Сирии, достигнутыми в Сочи в 2018 году. Но после обострения ситуации в Идлибе «удовлетворение завершилось».