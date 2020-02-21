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Политика ,  
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Кремль раскрыл содержание разговора Путина с Эрдоганом

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган  (Фото: Global Look Press)

На сайте Кремля опубликовано сообщение по итогам телефонного разговора российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ситуация в Идлибе была в центре внимания лидеров, сообщили в Кремле. «Владимир Путин выразил серьезную обеспокоенность продолжающимися агрессивными действиями экстремистских группировок. Акцентирована необходимость безусловного уважения суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики», — говорится в сообщении.

Путин и Эрдоган договорились об активизации межведомственных консультаций по ситуации в Идлибе. Их целью станет снижение напряженности, обеспечение прекращения огня и нейтрализация угрозы со стороны террористов. Контакты России и Турции по линии министерств обороны продолжатся в интенсивном режиме.

Кроме того, президенты обсудили и Ливию. «Отмечена важность последовательной реализации решений Берлинской международной конференции, прошедшей 19 января 2020 года», — сообщили в Кремле.

Эрдоган заявил Путину о необходимости сдержать Асада в Идлибе
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В сообщении пресс-службы турецкого лидера ранее говорилось, что в разговоре с Путиным Эрдоган указал на то, что силы Башара Асада должны проявить максимальную сдержанность, и предупредил о риске гуманитарной катастрофы в регионе.

Что происходит в сирийском Идлибе. Фоторепортаж
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Ситуация в сирийском Идлибе обострилась в последние месяцы, Турция и сирийская оппозиция обвиняют власти Сирии и Россию в нанесении ударов по местным жителям. Дамаск и Москва обвиняют вооруженную оппозицию и протурецких боевиков в регулярных обстрелах. Накануне российские военные сообщили о попытке наступления боевиков на позиции сирийских военных, поддержанной турецкой артиллерией. Российские бомбардировщики Су-24 нанесли удар по прорвавшимся боевикам, что помогло сирийцам отразить атаки.

Теги: Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Кремль
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