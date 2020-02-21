Кремль раскрыл содержание разговора Путина с Эрдоганом

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Global Look Press)

На сайте Кремля опубликовано сообщение по итогам телефонного разговора российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ситуация в Идлибе была в центре внимания лидеров, сообщили в Кремле. «Владимир Путин выразил серьезную обеспокоенность продолжающимися агрессивными действиями экстремистских группировок. Акцентирована необходимость безусловного уважения суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики», — говорится в сообщении.

Путин и Эрдоган договорились об активизации межведомственных консультаций по ситуации в Идлибе. Их целью станет снижение напряженности, обеспечение прекращения огня и нейтрализация угрозы со стороны террористов. Контакты России и Турции по линии министерств обороны продолжатся в интенсивном режиме.

Кроме того, президенты обсудили и Ливию. «Отмечена важность последовательной реализации решений Берлинской международной конференции, прошедшей 19 января 2020 года», — сообщили в Кремле.