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Война в Сирии ,  
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Эрдоган заявил Путину о необходимости сдержать Асада в Идлибе

Президенты поговорили на фоне обострения ситуации в сирийской провинции, где за последние полторы недели прошло несколько столкновений с участием турецких, сирийских и российских военных, а также протурецких боевиков
Владимир Путин и Реджеп Эрдоган (Фото: Xinhua / Global Look Press)

Президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, в рамках которого они обсудили обострение ситуации в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на пресс-службу офиса турецкого лидера.

В ходе разговора Эрдоган указал Путину на то, что правительственные войска Башара Асада должны проявлять максимальную сдержанность в конфликте. Кроме того, президент Турции подчеркнул необходимость предотвращения гуманитарной катастрофы в Идлибе.

Также стороны выразили приверженность достигнутым на переговорах в Сочи договоренностям по Сирии и обсудили ситуацию в Ливии.

В сообщении на сайте Кремля говорится, что Владимир Путин выразил «серьезную обеспокоенность» происходящим в Идлибе. Главы государств договорились об активизации межведомственных контактов и продолжении контактов по линии военных ведомств.

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О том, что Путин и Эрдоган договорились созвониться по теме возобновившегося конфликта в Идлибе, стало известно днем 21 февраля. Эрдоган сообщил журналистам, что Турция определится с позицией по этой ситуации по итогам беседы с российским лидером. Пока, как отмечал Эрдоган, Анкара не собирается отходить от своей нынешней позиции по Сирии из-за действия со стороны сил Башара Асада.

Обострение ситуации в Идлибе произошло на прошлой неделе. Сперва правительственные войска Сирии атаковали турецких военных, в ответ на это армия Эрдогана сбила сирийский вертолет, уничтожила танки и нейтрализовала более 100 военнослужащих.

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20 февраля российские бомбардировщики Су-24 нанесли удар по позициям протурецких боевиков на севере Сирии. По данным российской стороны, террористы действовали при поддержке турецкой артиллерии и прорвали оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба. Авиаудар, как заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон, позволил сирийским войскам отбить нападение.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Владимир Путин, Сирия, Реджеп Тайип Эрдоган, Башар Асад
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