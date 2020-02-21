Эрдоган заявил Путину о необходимости сдержать Асада в Идлибе

Президенты поговорили на фоне обострения ситуации в сирийской провинции, где за последние полторы недели прошло несколько столкновений с участием турецких, сирийских и российских военных, а также протурецких боевиков

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган (Фото: Xinhua / Global Look Press)

Президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, в рамках которого они обсудили обострение ситуации в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на пресс-службу офиса турецкого лидера.

В ходе разговора Эрдоган указал Путину на то, что правительственные войска Башара Асада должны проявлять максимальную сдержанность в конфликте. Кроме того, президент Турции подчеркнул необходимость предотвращения гуманитарной катастрофы в Идлибе.

Также стороны выразили приверженность достигнутым на переговорах в Сочи договоренностям по Сирии и обсудили ситуацию в Ливии.

В сообщении на сайте Кремля говорится, что Владимир Путин выразил «серьезную обеспокоенность» происходящим в Идлибе. Главы государств договорились об активизации межведомственных контактов и продолжении контактов по линии военных ведомств.