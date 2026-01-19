Что известно о «Совете мира» Трампа и кого в него пригласили
Что такое «Совет мира» и чем он будет заниматься
16 января президент США Дональд Трамп объявил о формировании «Совета мира». Когда в ноябре 2025 года ООН приветствовала план создания совета, этот орган должен был стать переходной администрацией с международной правосубъектностью, которая будет «координировать финансирование восстановления Газы в соответствии с Комплексным планом и в соответствии с соответствующими принципами международного права». Вопреки первоначальным планам, проект Трампа оказался международной организацией, которая может составить конкуренцию ООН.
В тот же день в своей соцсети TruthSocial президент США написал: «Я могу с уверенностью сказать, что это самый великий и престижный совет, который когда-либо собирался в любое время и в любом месте». Тогда же стало известно о приглашениях, которые Белый дом разослал мировым лидерам. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, вместе с приглашениями политики получают хартию, в которой прописана цель организации — «содействие стабильности, восстановление надежного и законного управления и обеспечение устойчивого мира в районах, затронутых или находящихся под угрозой конфликта».
Как пишет FT, в тексте документа не упоминается Газа, однако подчеркивается необходимость создания «более гибкого и эффективного международного органа для укрепления мира», в чем журналисты и эксперты усмотрели намек на конкуренцию нового совета с Совбезом ООН, которую Трамп неоднократно критиковал за бездействие.
Чтобы стать постоянным членом совета, страна должна внести взнос в размере $1 млрд в течение первого года, а все собранные таким образом средства пойдут на восстановление сектора Газа, указано в хартии. Временное членство будет бесплатным и закрепляется за страной на три года.
Каждая страна в совете будет иметь один голос, решения будут приниматься большинством, однако каждое должно быть одобрено председателем совета, то есть Трампом. Он же согласует итоговый список членов организации. В документе указывается, что голосования будут проходить не реже одного раза в год, не считая дополнительных встреч «в те сроки и в тех местах, которые председатель сочтет целесообразными». Встречи без голосования будут организовываться не реже чем один раз в квартал.
По данным источников AP, официальное объявление о создании совета ожидается во время Всемирного экономического форума, который проходит в Давосе с 19 по 23 января.
Кто войдет в «Совет мира»
16 января Белый дом опубликовал список членов исполнительного совета «Совета мира», в который вошли:
- Трамп в качестве председателя совета;
- госсекретарь США Марко Рубио ;
- спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф ;
- зять Трампа Джаред Кушнер;
- экс-премьер Великобритании Тони Блэр;
- американский предприниматель Марк Роуэн (Forbes оценивает его состояние в $8,2 млрд);
- глава Всемирного банка Аджай Банга;
- замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриэл.
Также в качестве старших советников указаны:
- комиссар Федеральной службы по закупкам США Джош Грюнбаум;
- экс-старший советник посла США в Израиле Арье Лайтстоун.
Верховным представителем по Газе назван болгарский дипломат Николай Младенов. В Белом доме уточнили, что новые члены совета будут объявлены «в течение ближайших недель».
Кого еще пригласили в «Совет мира»
Приглашение в «Совет мира» получил президент России Владимир Путин . Его пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что в администрации президента «изучают все детали этого предложения» и «надеются на контакты с американской стороной, чтобы прояснить все нюансы». По данным FT, приглашая Путина в совет, президент США руководствовался желанием сохранить диалог с российским лидером.
Точный список приглашенных и их количество неизвестны. Согласно сообщениям правительств и СМИ, среди приглашенных:
- премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (принял приглашение);
- генсек ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам (принял приглашение);
- король Иордании Абдалла II;
- председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ;
- премьер-министр Австралии Энтони Албаниз;
- премьер-министр Индии Нарендра Моди ;
- премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис;
- президент Кипра Никос Христодулидис;
- премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф;
- премьер-министр Канады Марк Карни;
- президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ;
- президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ;
- президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси;
- президент Парагвая Сантьяго Пенья;
- президент Аргентины Хавьер Милей ;
- председатель совета министров Албании Эди Рама;
- президент Бразилии Лула да Силва;
- премьер-министр Италии Джорджа Мелони;
- премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон;
- президент Белоруссии Александр Лукашенко .
