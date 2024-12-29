В Киеве допустили завершение конфликта с гарантиями и без членства в НАТО

Гарантии безопасности с обязательствами союзников о военной защите Украины могут стать промежуточным решением для завершения конфликта без членства в НАТО, заявил Мельник, отметив, что последнее остается «на столе»

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Киев для завершения конфликта может согласиться на гарантии безопасности, не связанные с НАТО, заявил недавно назначенный постпред Украины при ООН, экс-посол в Германии Андрей Мельник в интервью Berliner Morgenpost.

«Вопрос о гарантиях безопасности имеет для нас центральное значение как промежуточное решение. Однако они должны выйти за рамки чисто политических обещаний, таких как Будапештский меморандум 1994 года. Наши партнеры должны будут скрупулезно прописать, какими военными средствами они будут помогать защищать Украину в случае повторного нападения», — сказал он.

По словам дипломата, это могут быть как двусторонние, так и многосторонние соглашения. Мельник допустил, что они могут стать «частью возможного крупного мирного договора с Россией».

В то же время, подчеркнул он, «членство в НАТО остается для Украины на столе».

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года Великобританией, Россией, США и Украиной. Он предусматривал гарантии безопасности и территориальной целостности Украины в обмен на отказ Киева от ядерного вооружения. Документ вступил в силу в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Подписавшие договор государства в связи с удалением с территории Украины ядерного оружия брали на себя обязательства уважать суверенитет страны и воздерживаться от применения силы в ее отношении. В Германии отмечали, что документ не имеет юридических обязательств в рамках международного права.

Украина подала заявку на ускоренное вступление в блок в сентябре 2022 года. Стремление в альянс прописано тезисом в ее Конституции. Для принятия в НАТО нового члена требуется согласие всех действующих участников, однако их мнения по этому поводу расходятся. Часть членов альянса исключают присоединение Украины к блоку до окончания конфликта.

В ноябре украинский президент Владимир Зеленский допустил, что «горячая фаза» конфликта завершится, если Украина войдет в альянс с подконтрольными ей территориями, чтобы накрыть их «зонтиком НАТО». При этом в начале декабря он заявил, что Киев не устроит, если в блок пригласят только часть Украины. Членство в НАТО президент Украины называл лучшей гарантией безопасности для страны.

Россия выступает против вступления Украины в НАТО, отказ от этого служит одним из требований для прекращения огня и начала переговоров. В МИДе говорили, что нет такого сценария, при котором Россию устроит, чтобы только часть Украины присоединилась к блоку.

Москва осуждает военную помощь Киеву и заявляет, что это только затягивает конфликт, но не изменит его исхода.