На Кубани провели панихиду по погибшим в Мали вагнеровцам

Бой в пустыне в Мали произошел в июле 2024 года. В Киеве заявиляли, что украинская сторона поделилась с местными повстанцами информацией, позволившей организовать атаку

В станице Бакинская, входящая в город Горяий Ключ Краснодарского края, прошла панихида по погибшим в Мали бойцам ЧВК «Вагнер» и их командиру Сергею Шевченко с позывным «Пруд». Об этом сообщил телеграм-канал «Разгрузка Вагнера».

Панихиду провели по бойцам, погибшим в июле прошлого года, когда 13-й штурмовой отряд (ШО) ЧВК принял «свой последний бой с многократно превосходящими силами противника», говорится в опубликованном каналом видеоролике. В нем же показан монумент бойцам, на котором указано, что бой шел «на протяжении пяти дней — с 22 по 27 июля» в пустыне Мали.

Канал «Разгрузка Вагнера» используется для коммуникации командирами ЧВК, сообщала ранее пресс-служба погибшего основателя ЧВК Евгения Пригожина.

Повстанческое движение Мали «Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития» (CSP-PSD) сообщило 28 июля прошлого года, что в районе Тинзауатен неподалеку от границы с Алжиром туареги убили и ранили десятки солдат правительственных войск и вагнеровцев, а также взяли нескольких в плен.

«Разгрузка Вагнера» уточнял, что «в первый день группа «Пруда» уничтожила большую часть исламистов и обратила в бегство остальных», но песчаная буря «позволила радикалам провести перегруппировку и нарастить свою численность до 1000 человек». «Последняя радиограмма от группы «Пруда» поступила 27 июля в 17:10: «Остались втроем, продолжаем вести бой», — утверждал телеграм-канал.

Малийские власти сообщили о гибели двух своих солдат и ранении еще десяти. По словам местного чиновника, погибли или были взяты в плен как минимум 15 бойцов «Вагнера», по данным CSP-PSD, погибли 84 бойца ЧВК.

В ГУР Украины рассказали, что Киев передал малийским повстанцам необходимую информацию, позволившую провести операцию против «Вагнера». Le Monde писала, что Киев занимается обучением повстанцев использованию дронов, некоторые участники движения ездили на Украину.

Затем Нигер и Мали разорвали с Украиной дипломатические отношения. Украинский МИД заверил в приверженности нормам международного права, нерушимости суверенитета и территориальной целостности других стран. После международной реакции в ГУР отказались от своих слов и заявили, что подобных заявлений не делали.