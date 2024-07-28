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Туареги заявили о разгроме колонны ЧВК «Вагнер» в Мали

Туареги заявили о разгроме колонны малийских военных и бойцов ЧВК «Вагнер» на севере страны, убитых, раненых и взятых в плен. Генштаб Мали оценил свои потери в два человека и заявил об убийстве 20 повстанцев

На севере Мали повстанцы из племен туарегов убили и ранили десятки солдат правительственных войск, а также воевавших на их стороне бойцов ЧВК «Вагнер», сообщают Reuters и AP.

Агентства цитируют заявление повстанческого движения «Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития» (CSP-PSD), в котором говорится, что в ходе боев в городе Тинзауатен у границы с Алжиром в четверг и пятницу, 25 и 26 июля, туареги «разгромили всю колонну малийской армии и российских наемников» и захватили  принадлежавшие им автомобили и бронетехнику.

Представитель CSP Мохамед Эль-Маулуд Рамадан заявил, что «противник понес огромные потери», еще часть малийских солдат и бойцов ЧВК сдались в плен. В соцсетях появились видеоролики, на которых видны тела нескольких мужчин европейской внешности и малийских солдат рядом с уничтоженными транспортными средствами, передает AP.

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Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

Местный чиновник сказал AFP, что малийская армия отступила из Тинзауатена, погибли не менее 17 человек. По словам бывшего сотрудника миссии ООН в городе Кидала, после нескольких дней боев «по меньшей мере 15 бойцов «Вагнера» были убиты и взяты в плен»

Малийская армия заявила о гибели двух своих солдат и ранении еще десяти, передает Reuters; также в Вооруженных силах сообщили, что военные убили около 20 повстанцев и уничтожили несколько транспортных средств. «Продолжаются ожесточенные бои против коалиции террористов», — говорится в заявлении, которое приводит AFP. Район остается «под наблюдением, и ситуация находится под особым контролем», сообщили в Вооруженных силах.

26 июля генштаб Мали сообщал, что патруль правительственных войск подвергся атаке боевиков. Тогда военные заявили, что дали боевикам отпор и те понесли большие потери.

В марте 2012 года в малийской столице Бамако произошел военный переворот. Ситуацией воспользовались туареги, которые подняли восстание, а позже объявили о создании независимого государства на севере Мали. В 2014 году власти и ряд движений туарегов подписали соглашение о прекращении огня, но в стране активизировались группы радикальных исламистов. Действующее правительств Мали пришло к власти путем переворота в 2020 году. Его организовал командир спецбатальона Ассими Гойта, сместивший президента Ибрагима Бубакара Кейту.

ЧВК «Вагнер» действует в Мали несколько лет, ее бойцы обеспечивали безопасность разных структур и месторождений в этой стране и других африканских государствах. Глава российского МИДа Сергей Лавров в 2021 году говорил, что малийское правительство обратилось к «частной военной компании из России» для содействия в борьбе с терроризмом, а правительство России к этому отношения не имело. Летом 2023 года, после попытки мятежа основателя ЧВК Евгения Пригожина, Лавров заявил, что кроме отношений с «Вагнером» Мали установлены официальные контакты с российским руководством и по их просьбе военные инструктора продолжат там работу.

Bloomberg писал, что после гибели Пригожина миссии ЧВК «Вагнер» на континенте должен заменить российский «Африканский корпус», который планируется сформировать к середине 2024 года из новобранцев и бывших вагнеровцев.

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Мали ЧВК Вагнер Африка
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