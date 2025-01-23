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Трамп подписал указ о признании террористическим движения хуситов

Трамп подписал указ о признании террористическим движения хуситов «Ансар Аллах»

Президент США Дональд Трамп подписал указ, запускающий процесс признания в стране террористическим движения йеменских хуситов «Ансар Аллах». Об этом сообщила пресс-служба Белого Дома.

В тексте указа сказано, что хуситы, поддерживаемые иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР), представляют угрозу для безопасности американских военных и стабильности в регионе. С 2023 года хуситы неоднократно обстреливали американские военные корабли в Красном море, а с 2014 года «ведут борьбу с законным правительством Йемена, захватив крупные города страны», говорится в нем.

Также в документе упоминаются атаки движения на объекты в Саудовской Аравии и ОАЭ и запуск им сотен ракет по территории Израиля в 2023 году.

«Деятельность хуситов угрожает американским гражданам и персоналу на Ближнем Востоке, безопасности наших ближайших партнеров и стабильности мировой морской торговли», — говорится в тексте указа Трампа.

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