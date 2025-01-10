Хуситы вновь заявили об ударе по американскому авианосцу в Красном море

Авианосец USS Harry S. Truman (Фото: Matt Cardy / Getty Images)

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы, правят на большей территории севера страны) нанесло очередной удар ракетами и беспилотниками по американскому авианосцу USS Harry S. Truman и сопровождавшим его судам. Об этом заявил представитель хуситов Яхья Сариа.

По его словам, данный удар позволил предотвратить воздушную атаку на Йемен с этого авианосца, который в итоге покинул северную часть Красного моря.

Хуситы также заявили об атаке на американский авианосец 6 января. По их словам, операция против авианосца прошла в то время, когда он готовился нанести масштабный авиаудар по Йемену. Военное судно было атаковано двумя крылатыми ракетами и четырьмя беспилотниками.