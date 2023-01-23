Песков счел споры о танках для Украины «юридической эквилибристикой»

По словам Пескова, заявления по поводу отправки танков на Украину на Западе представляют собой «юридическую эквилибристику» и показывают нервозность внутри НАТО. Минимум три страны решили передать танки Киеву, колеблется Германия

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Обмен заявлениями между европейскими странами по поводу поставок Украине танков говорит о повышенной нервозности среди членов НАТО, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Вся эта юридическая эквилибристика, которую мы сейчас наблюдаем, <...> говорит о том, что нервозность среди членов альянса повышается, постоянно растет. Но здесь все страны, которые так или иначе принимают участие — прямо или косвенно — в накачивании вооружениями Украины и в повышении их технологического уровня, они все так или иначе за это несут ответственность», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что за такую «псевдоподдержку» будет «расплачиваться» народ Украины.

Поставить танки Украине уже пообещали Франция (легкие колесные AMX-10 RC), Великобритания (Challenger 2) и Польша (Leopard). Дебаты в Европе идут из-за позиции Германии по поставкам. У ФРГ тоже есть танки Leopard, однако Берлин пока не выразил согласия на их отправку.

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек отмечал, что страна «неохотно» поставляет вооружения из-за своей истории. Также он говорил, что Берлин подтолкнуло бы к отправке танков на Украину аналогичное решение Вашингтона. Министры обороны двух стран, Ллойд Остин и Борис Писториус, проводили переговоры по данному вопросу. Глава Пентагона объяснял, что немецкие танки больше подходят для поставок Киеву, чем американские Abrams, поскольку они потребляют меньше топлива и их проще обслуживать.

При этом глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что страна не будет мешать передаче Leopard Украине другими государствами, хотя ФРГ еще не спрашивали об этом.



В европейских странах позицией ФРГ недовольны, активно к поставкам танков на Украину ее подталкивает Польша. Заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик предупредил, что из-за своей позиции Берлин «попадает в международную изоляцию», и, чтобы он поменял решение, на него следует оказывать «общественное и международное давление».