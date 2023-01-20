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В Крыму пообещали «сполна ударить в ответ» в случае атаки Киева

Глава парламента Крыма: если Киев попытается атаковать, то получит ответный удар

В случае атаки на Крым Украина получит ответный удар, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов «РИА Новости».

Накануне заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США поддерживают намерение Украины вернуть Крым в состав страны «любыми средствами и любым оружием, которое они используют». По ее словам, если украинские военные решат проводить какие-либо операции на территории полуострова, они «в полном праве сделать это».

Как накануне сообщила The New York Times, администрация президента США Джо Байдена склоняется к тому, что украинские военные должны получить возможность наносить удары по территории Крыма, если это укрепит позиции Украины на любых будущих переговорах. При этом изначально Вашингтон отказывался предоставлять Киеву оружие, которое можно использовать для этих целей, опасаясь эскалации.

По мнению главы крымского парламента, в этом нет «ничего удивительного», поскольку и Киеву, и Вашингтону присуща «пиратско-людоедская логика». «Но пусть тогда не жалуются, когда и мы сполна ударим в ответ», — сказал Константинов.

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель ранее также предупреждал о серьезном ответе на попытку атаковать Крым. «Убежден, что любая попытка получит сокрушительный ответ и россияне поддержат такое решение», — заявил Гемпель.

Россия присоединила Крым по результатам референдума 2014 года. Власти Украины и большинства стран не признали его результаты. Российские власти называют вопрос территориальной принадлежности полуострова закрытым. Президент Владимир Путин говорил, что условий для возвращения Крыма в состав Украины «не существует и не может существовать».

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В декабре 2022 года украинский президент Владимир Зеленский заявил, что полуостров будут возвращать под контроль «любыми средствами» без консультаций с другими странами. Путин, в свою очередь, предупреждал, что Россия будет всеми силами защищать свою территорию.

Теги
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