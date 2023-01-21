Маск оценил планы США поддержать Украину в возвращении Крыма

Подобные действия со стороны ВСУ приведут к эскалации конфликта, которая затронет весь мир, предупредил Маск

Американский предприниматель Илон Маск (Фото: Patrick Pleul / dpa / picture-alliance / ТАСС)

Американский бизнесмен Илон Маск раскритиковал намерение США поддержать Украину при попытке атаковать Крым.

«Я настроен проукраински, но безжалостная эскалация очень рискованна для Украины и мира», — написал он в Twitter.

Так он прокомментировал статью The New York Times, согласно которой администрация президента США Джо Байдена начинает признавать, что Украине могут потребоваться дополнительные силы для удара по Крыму.

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