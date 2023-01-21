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Маск оценил планы США поддержать Украину в возвращении Крыма

Маск счел планы США поддержать Украину в возвращении Крыма безжалостной эскалацией
Подобные действия со стороны ВСУ приведут к эскалации конфликта, которая затронет весь мир, предупредил Маск
Американский предприниматель&nbsp;Илон Маск
Американский предприниматель Илон Маск (Фото: Patrick Pleul / dpa / picture-alliance / ТАСС)

Американский бизнесмен Илон Маск раскритиковал намерение США поддержать Украину при попытке атаковать Крым.

«Я настроен проукраински, но безжалостная эскалация очень рискованна для Украины и мира», — написал он в Twitter.

Так он прокомментировал статью The New York Times, согласно которой администрация президента США Джо Байдена начинает признавать, что Украине могут потребоваться дополнительные силы для удара по Крыму.

Материал дополняется
 

Авторы
Виктория Громова Виктория Громова
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