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В Крыму назвали последствия в случае попытки Киева «достать» полуостров

Глава Госсовета Крыма: в случае попытки Киева «достать» полуостров «все закончится»
Владимир Константинов
Владимир Константинов (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Спецоперация на Украине прекратится в несколько ударов, если киевские власти попытаются «повысить ставки» и «достанут Крым», заявил председатель госсовета республики Владимир Константинов в эфире «России 24».

«Если они повысят ставки в этом противостоянии и достанут Крым, то тогда совершенно все перейдет в другую плоскость и спецоперация очень быстро прекратится, потому что будет нанесен один, или два, или три, может быть, удара и все закончится», — сказал он (цитата по «Крыминформ»). Он добавил, что Россия не хочет этого и избегает.

Глава госсовета отметил, что российская армия надежно защищает республику.

Украина не признает Крым территорией России. Президент Владимир Путин неоднократно отмечал, что вопрос территориальной принадлежности полуострова закрыт, так как в 2014-м народ Крыма проголосовал за присоединение к России.

На различных уровнях украинские власти не раз заявляли, что будут добиваться выхода к границам страны 1991 года. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что украинские власти будут добиваться возвращения Крыма «любыми средствами», которые сочтут правильными. В ноябре он отмечал, что «будет только за», если кто-то предложит Киеву способ возвращения Крыма в состав страны невоенным путем.

Намерение Киева вернуть Крым в состав Украины поддержали и США. В Пентагоне отметили, что для этого допустимо применение украинцами «любых средств и любого оружия, которое они используют», также они «в полном праве» проводить какие-либо операции на территории Крыма.

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