Рогозин пообещал операцию «Возмездие» для ранившего его расчета ВСУ

Рогозин рассказал, что обязан отомстить за двух друзей, погибших при обстреле ресторана в Донецке. ВСУ нанесли удар в конце декабря, сам Рогозин получил ранение шейного позвонка, из-за чего потребовалась операция в Москве

Дмитрий Рогозин (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Благодаря полученному от «Роскосмоса» спутниковому снимку, было точно установлен боевой расчет ВСУ, который нанес удар по гостинично-ресторанному комплексу «Шеш-Беш» в Донецке, заявил «РИА Новости» экс-глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Он пояснил, что в «Роскосмосе» остались «и добрые друзья, и партнеры, и товарищи», у которых запросил снимок, сделанный в тот день одним из спутников. Этот боевой расчет отслеживается, добавил Рогозин и выразил надежду вернуться на линию боевого соприкосновения, чтобы «найти и уничтожить». Он пояснил, что потерял при ударе двух давних друзей-военных.

«У русских добровольцев там нет таких подчиненных отношений, ты начальник, значит, а ты охранник — как в окопе быть охранником? Это смешно. Это мои братья, я потерял там близких людей, членов моей семьи, поэтому, конечно, и как мужчина, и как офицер я обязан просто операцию «Возмездие» реализовать», — подчеркнул Рогозин.

Рогозин, с ноября возглавлял в Донбассе группу военных советников «Царские волки», оказывающую военно-техническую поддержку подразделениям ДНР и ЛНР.

В день своего 59-летия, 21 декабря, он попал под обстрел в гостинично-ресторанном комплексе «Шеш-Беш» на окраине Донецка. При обстреле погибли два человека, рассказал тогда глава ДНР Денис Пушилин, это люди, которые «находились абсолютно рядом». Рогозин позднее уточнил, что погибли два офицера спецотряда «Царские волки» Михаил Бридасов и Владимир Гусейнов, а еще четыре члена отряда (помимо самого Рогозина) получили тяжелые ранения.

Сперва Рогозина направили в местную больницу, затем доставили в Ростов-на-Дону, а потом решили направить в Москву, где достали из швейного позвонка осколок от снаряда. СК полагает, что ресторанный комплекс обстреляли из французской гаубицы Caesar, экс-глава «Роскосмоса» отправил осколок послу Франции в России Пьеру Леви.

Рогозин предполагает, что информацию для удара «кто-то слил».