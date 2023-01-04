Рогозин отправил послу Франции ранивший его осколок снаряда Caesar

Экс-глава «Роскосмоса» был ранен при обстреле Донецка в декабре, осколок извлекли из его шейного позвонка. Рогозин попросил посла передать его Макрону: именно Париж поставил Киеву гаубицы, из которых, вероятно, обстреляли город

Фото: rogozin_do / VK

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отправил послу Франции в России Пьеру Леви ранивший его осколок от снаряда французской гаубицы Caesar. Об этом Рогозин сообщил в своем телеграм-канале.

«Он пробил мне правое плечо и застрял в пятом шейном позвонке всего в миллиметре от того, чтобы убить меня или сделать неподвижным инвалидом, — написал он в письме дипломату. — Этот выпущенный французской гаубицей снаряд убил двух моих молодых друзей, оставив их жен вдовами, а детей — сиротами. Эти ребята сопровождали нас с вами в поездке на Байконур, вы жали им руки. Теперь они убиты оружием, поставленным на Украину вашей страной».

Бывший руководитель «Роскосмоса» попросил передать осколок президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Посла же он призвал осознать «меру своей личной ответственности» за убийство мирных жителей Донбасса. «Примите, господин посол, заверения в моем почтении к вашему дипломатическому статусу, но боюсь, что ваша миссия полностью провалена», — подытожил Рогозин.

С ноября экс-глава госкорпорации возглавляет в Донбассе группу военных советников «Царские волки». 21 декабря, в день своего 59-летия, он попал под обстрел в гостинично-ресторанном комплексе «Шеш-Беш» в Донецке. Рогозин был ранен в спину, ранение получил премьер-министр ДНР Виталий Хоценко, еще два человека погибли.

Сначала Рогозина отправили в местную больницу, потом перевезли в Ростов-на-Дону, а после — в Москву. 26 декабря осколок из его шейного позвонка удалили.

СК допустил, что донецкую гостиницу, где находился Рогозин, обстреляли из артиллерийских установок Caesar. Весной Франция передала Киеву первую партию таких гаубиц.