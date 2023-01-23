Рогозин заявил о «затрофееных» на Украине терминалах Starlink

Российские силы на Украине захватили в качестве трофеев абонентские терминалы системы спутниковой связи Starlink компании SpaceX бизнесмена Илона Маска, которыми пользовались украинские военные, сообщил в интервью «РИА Новости» экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Средства космической связи — это особая тема. Мы знаем, какую пользу [украинской стороне] и вред для нас принесли системы космической связи Starlink, которыми пользуются ВСУ, и вот эти вот, как раз сами аппараты, само абонентское оборудование. Кстати, оно у нас затрофеено, мы им располагаем», — сказал он.

Терминалы Starlink используются для энергетического сектора, медицины, для работы госорганов, пожарных частей, а также они позволяют украинским войскам управлять беспилотниками и получать разведданные.

С начала российской военной операции и к 29 декабря прошлого года Киев получил около 24 тыс. спутниковых терминалов Starlink, писало Associated Press. 30 декабря украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил о получении еще одной партии терминалов.

20 декабря министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что власти Украины договорились со SpaceX о получении еще более 10 тыс. спутниковых терминалов Starlink. Их передадут в ближайшие несколько месяцев.

По его словам, в ЕС выразили готовность профинансировать дальнейшие поставки и «на данный момент все финансовые вопросы решены». До этого он рассказывал, что поставку около 15 тыс. терминалов профинансировали правительство Польши, министры цифровой трансформации ЕС и Агентство США по международному развитию (USAID).

В начале октября украинские военные пожаловались на отключение терминалов Starlink. Источники СNN сообщали, что причиной стали проблемы с финансированием. По данным телеканала, SpaceX попросила Пентагон взять финансирование Starlink на Украине на себя. Маск оценил расходы в $20 млн в месяц. Позднее Маск заявил, что Starlink продолжит бесплатно работать на Украине, «хотя все еще теряет деньги».