Вэнс рассказал о понимании Украины, что она потеряет всю территорию ДНР

Джей Ди Вэнс (Фото: Cheney Orr / Reuters)

Власти Украины понимают, что утратят контроль над всей Донецкой Народной Республикой, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс интервью порталу UnHerd.

Он считает, что российская армия хочет установить полный контроль над ДНР. «Украинцы, что вполне понятно, рассматривают это как серьезную проблему безопасности, [хотя] в частном порядке они признают, что в конечном итоге, вероятно, потеряют Донецк — но, знаете, в конечном итоге: это может произойти через 12 месяцев, а может и позже», — пояснил Вэнс.

Возможность этой территориальной уступки со стороны Киева он назвал существенным препятствием на пути переговоров. «Эта ужасная территориальная уступка, я бы сказал», — заключил он.

В первой половине декабря украинский президент Владимир Зеленский допустил проведение референдума по вопросу о выводе войск из контролируемой Киевом части Донбасса. Он отмечал, что территориальные уступки — самый сложный вопрос на переговорах.

Кремль не исключал, что из Донбасса могут вывести как украинские, так и российские войска. «Но будет Росгвардия, будет наша полиция, будет все, что нужно для соблюдения порядка и организации жизни», — пояснил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Материал дополняется