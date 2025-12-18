Владимир Зеленский (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Россия требует вывода ВСУ из Донбасса, Киев к этому не готов, поэтому американская сторона ищет компромисс для урегулирования, заявил украинский президент Владимир Зеленский журналистам.

«Они хотят, чтобы мы выходили из Донбасса. Это их была позиция, она открыта. Наша открытая позиция, что мы не готовы на соответствующие шаги, и Соединенные Штаты Америки ищут компромисс», — сказал Зеленский (цитата по УНН).

Зеленский ранее говорил, что граждане Украины должны выразить свое мнение на рефендуме по вопросу об оставлении Киевом контролируемой части Донбасса. При этом Украина настаивает на выводе российских войск из контролируемых ими территорий Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей.

Киев при этом отказался от идеи создания в Донбассе демилитаризованной «свободной экономической зоны», писало Politico. США продолжают настаивать на территориальных уступках со стороны Киева, хотя этому активно противится Европа, говорится в статье. Европейские лидеры считают, что прогресс в территориальном вопросе невозможен до тех пор, пока Украине не будут предоставят гарантии безопасности.

В Кремле подчеркивали, что территория Донбасса принадлежит России. Как отмечал президент Владимир Путин, Донбасс исторически является территорией России. Прежде Путин неоднократно говорил, что для урегулирования ВСУ должны отвести свои войска не только из ДНР и ЛНР, но и Запорожской и Херсонской областей, которые вошли в состав России по итогам референдумов, проведенных в 2022 году.

Материал дополняется