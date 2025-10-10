Как Москва и Баку вышли на нормализацию отношений

10 октября завершился трехдневный визит Владимира Путина в Таджикистан. Российский лидер участвовал в трех саммитах: российско-таджикистанском, со странами Центральной Азии и форуме СНГ. Подробнее — в материале РБК

Эмомали Рахмон и Владимир Путин (Фото: Кристина Кормилицына / ТАСС)

Поездка Владимира Путина в Таджикистан, проходившая с 8 по 10 октября, включала в себя три этапа. С вечера 8 октября по первую половину 9 октября — государственный визит в Таджикистан. Вторая половина 9 октября была посвящена участию во втором саммите «Россия — Центральная Азия» (первый прошел в октябре 2022 года в Астане). В формате «ЦА+1» пять стран региона — Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан — ведут диалог не только с Россией: он действует с Германией, Индией, Китаем, США, были у Центральной Азии саммиты и с Евросоюзом и странами Персидского залива. Наконец, 10 октября прошло заседание Совета глав государств СНГ. Вместе с Путиным в нем участвовали премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Азербайджана и Белоруссии Ильхам Алиев и Александр Лукашенко, а также лидеры всех стран Центральной Азии — Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев.

Российского лидера сопровождала большая делегация — два десятка членов правительства, включая двух вице-премьеров.

Что Москва и Душанбе намерены предпринять в сфере миграции

По итогам государственного визита были подписаны 16 двусторонних соглашений, в том числе два, касающихся миграции:

соглашение о правовом статусе представительств компетентных органов по вопросам внутренних дел и миграции в России и Таджикистане. Как пояснил журналистам глава МВД России Владимир Колокольцев, документ подразумевает, что Россия и Таджикистан откроют друг у друга представительства своих МВД;

соглашение о медицинском освидетельствовании при въезде в Россию трудовых мигрантов из Таджикистана. Ранее в управлении МВД по Москве сообщили, что за девять месяцев 2025 года из России были «удалены» 4,5 тыс. иностранных граждан с опасными для окружающих заболеваниями.

Миграционная тема в отношениях двух стран стала особенно острой после теракта в московском «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года. По делу об этом теракте суд арестовал четырех человек, трое из которых — выходцы из Таджикистана. После этого Москва продолжила ужесточать миграционную политику, особенно в части трудовой миграции. Душанбе неоднократно выражал свою обеспокоенность по этому поводу. В апреле 2024 года в МИД Таджикистана был приглашен российский посол для обсуждения проблем, с которыми граждане республики сталкиваются при пересечении российской границы. В частности, в ведомстве сообщили, что наблюдают массовые необоснованные отказы во въезде. В 2024 году власти республики минимум дважды — в апреле и сентябре — рекомендовали своим гражданам временно воздержаться от поездок в Россию.

Впрочем, на встрече с Путиным президент Таджикистана Эмомали Рахмон отметил, что двустороннее сотрудничество в области миграции «продвигается в конструктивном русле». Путин же напомнил, что в России живут и работают более 1 млн граждан Таджикистана. «Мы стремимся обеспечить гражданам Таджикистана достойные условия труда и социальной защиты. Российские профильные ведомства находятся в тесном контакте с таджикистанскими коллегами по всем актуальным вопросам миграционной политики», — сказал он.

Политолог, эксперт по СНГ Аркадий Дубнов считает, что договоренности Душанбе и Москвы по миграционным вопросам можно считать одним из основных итогов этого визита. «Особую актуальность эти меры приобретают на фоне разворачивающегося антимигрантского тренда в российском социуме», — пояснил РБК эксперт. Он также обратил внимание на еще один нюанс переговоров. «На этот раз в риторике лидеров России и Таджикистана отсутствовала тема угроз из Афганистана, которая еще недавно была вполне дежурной. Возможно, это связано с дипломатическим признанием Россией правления «Талибана» в Афганистане, который остается для Душанбе враждебным», — предположил Дубнов.

Как Москва и Баку вышли из кризиса

Однако больший интерес представляла встреча Путина с Алиевым. В последний раз они виделись на саммите СНГ в Москве год назад, а после этого отношения двух стран испортились после падения самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) в Актау в декабре 2024 года. Расследование причин катастрофы ведет Казахстан, на территории которого упал самолет. По требованиям Международной организации гражданской авиации (ИКАО), его итоги должны быть обнародованы в декабре 2025 года. В Баку уверены, что причиной крушения стали действия российской ПВО, которая отражала налет беспилотников на аэропорт Грозного, где должен был приземлиться лайнер. Алиев в связи с этим потребовал у России принести извинения, наказать виновных и выплатить компенсации.

Затем последовало еще несколько событий, не способствовавших улучшению отношений. В феврале МИД Азербайджана потребовал закрыть «Русский дом» в Баку. А в июне в Екатеринбурге были задержаны несколько граждан Азербайджана по делу об убийстве 20-летней давности. За этим последовали аресты российских граждан в Азербайджане, а также аресты главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шыхлински и его сына.

Однако 7 октября президент Азербайджана позвонил своему российскому коллеге и поздравил его с днем рождения. Их нынешняя встреча, которая прошла во временной резиденции президента России в Душанбе, началась с обсуждения авиакатастрофы. Путин напомнил, что в телефонном разговоре с Алиевым, состоявшемся сразу после крушения, «принес извинения за то, что трагедия произошла именно в небе России», и «выразил самые искренние соболезнования семьям погибших», и повторил их. Затем президент России перешел к причинам трагедии. По его словам, их было несколько: во-первых, украинский беспилотник в небе в тот момент; во-вторых, технические сбои российской системы ПВО. «Две ракеты, которые были выпущены, не поразили напрямую самолет — если бы это произошло, он рухнул бы на месте, — а взорвались — может быть, это была самоликвидация — в нескольких метрах, где-то примерно в десяти метрах», — сказал Путин, добавив, что поражение произошло, скорее всего, «обломками самих ракет». «Безусловно, все, что требуется в таких случаях, в таких трагических случаях, будет сделано с российской стороны по компенсациям, и будет дана правовая оценка действиям всех должностных лиц, — заявил российский президент. — <…> Для того, чтобы окончательно поставить точку, наверное, потребуется еще какое-то время».

После этого он перешел к теме взаимных интересов и торгово-экономических связей, которые, «несмотря на все нюансы», связанные с крушением самолета, «развивались и развиваются успешно». В конце он выразил надежду, что сотрудничество между Россией и Азербайджаном будет восстановлено и «продолжится в духе наших отношений, в духе нашего союзничества».

Алиев в ответ выразил «особую благодарность» за информацию о крушении самолета и тоже напомнил: о трагедии он узнал по пути на неформальную встречу СНГ в Санкт-Петербурге (в итоге он отменил свое участие в ней и вернулся в Баку) — «и прямо из самолета, когда мне доложили об этом, вам позвонил, и мы выразили друг другу соболезнования». «Хотел бы поблагодарить вас за то, что вы лично держите эту ситуацию под контролем. <…> Вы лично контролируете ход следствия, и у нас не было сомнений, что оно объективно во всем разберется», — сказал Алиев. Свое выступление он также завершил в позитивном ключе.

По оценке опрошенных РБК экспертов, встреча Путина и Алиева в Душанбе — предвестник перезапуска двусторонних отношений. Сам факт этих переговоров подтверждает, что Москва и Баку настроены на нормализацию отношений, считает азербайджанский политолог, глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов. «Думаю, эта встреча станет началом восстановления отношений, потому что стороны признали, что мы достигли дна этого кризиса во взаимоотношениях и должен быть, соответственно, отскок. Полагаю, отношения будут формироваться уже в условиях новой нормальности, когда, может быть, ожидания друг от друга не будут такими максималистскими», — сказал РБК эксперт.

Напряженность между соседями, отношения которых характеризуются как стратегическое союзничество, не может сохраняться долго, уверен азербайджанский политолог Тофик Аббасов. «У нас есть неотложные вопросы нашей общей повестки, совместные программы и проекты. Разговор пошел обнадеживающий, с признанием позиций сторон. Думаю, обоюдно президенты заинтересованы в том, чтобы снять барьеры с наших отношений и вернуть диалог в привычное русло», — сказал РБК эксперт.

Первые признаки потепления появились уже на следующий день. 10 октября «Коммерсантъ» со ссылкой на помощника российского президента Юрия Ушакова сообщил, что азербайджанские власти освободили директора «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых, которого вместе с другими сотрудниками издания в конце июля арестовали по делу о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, приобретенного преступным путем (тогда же в республике были арестованы восемь россиян, которым инкриминируют перевозку наркотиков и кибермошенничество). Россия освободила одного из задержанных граждан Азербайджана, его имя неизвестно. Однако суд в Екатеринбурге отклонил апелляционную жалобу Шахина Шыхлински об аресте и постановил, что под стражей он останется до 30 декабря.

Каковы перспективы формата СНГ+

На саммите СНГ обсуждался новый формат — СНГ+. Такой формат уже действует у БРИКС и ШОС и предполагает участие в работе этих организаций третьих стран без формального присоединения к ним. Эту идею на прошлогоднем московском саммите СНГ выдвинул президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. «Авторитет СНГ на мировой арене растет. В прошлом году были учреждены статусы наблюдателя и партнера СНГ, что продемонстрировало открытость и зрелость нашей организации», — сказал он тогда и отметил, что учреждение СНГ+ продолжило бы эту «институциональную работу» и что «данная площадка станет основой для расширения региональных связей Содружества».

На саммите в Душанбе лидеры Содружества подписали 19 документов, в том числе об учреждении формата «Содружество Независимых Государств плюс» и о предоставлении ШОС статуса наблюдателя при СНГ. Какие страны примут участие в СНГ+, пока неизвестно.

Содружество Независимых Государств (СНГ) — региональная организация, куда входят девять государств бывшего СССР: Армения, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Еще два государства — Украина и Туркменистан — обладают статусом участников Содружества, но не подписали его устав. Цель объединения — сотрудничество и интеграция по широкому спектру направлений — от культурной до внешнеполитической сферы. Соглашение о создании Содружества Независимых Государств было заключено 8 декабря 1991 года. Его сторонами выступили РСФСР, Украинская и Белорусская ССР. Они объявили о прекращении существования СССР и в новом документе подтвердили стремление к демократии, равноправию, взаимному уважению суверенитета и отказу от вмешательства во внутренние дела, приверженность нормам международного права.

«Сам по себе саммит СНГ, на мой взгляд, уже давно превратился в рутинное и символическое мероприятие, основное значение которого заключается в необходимости напомнить: постсоветское пространство остается зоной особых интересов России, что и зафиксировано в ее внешнеполитической доктрине», — считает Дубнов. Идея же учредить формат СНГ+, по его мнению, отражает стремление России втянуть в сферу своего влияния страны, «которые по тем или иным аспектам будут заинтересованы в этом».

«Создание больших межгосударственных группировок, участники которых в той или иной степени недовольны доминированием индустриально развитых держав «коллективного Запада», ныне в тренде курса на переформатирование мирового порядка, — говорит эксперт. — Однако сомневаюсь, что СНГ в его нынешнем виде выглядит притягательным ядром для подобной консолидации».