 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Катастрофа самолета Баку-Грозный⁠,
0

Путин рассказал о двух ракетах ПВО, взорвавшихся рядом с лайнером AZAL

Путин: две ракеты ПВО России взорвались неподалеку от борта AZAL
Сюжет
Катастрофа самолета Баку-Грозный
Пассажирский лайнер был, скорее всего, задет обломками, а не поражающими элементами, рассказал Путин. Он пообещал правовую оценку действиям всех должностных лиц
Спасатели работают на месте авиакатастрофы в Актау, декабрь 2024 года
Спасатели работают на месте авиакатастрофы в Актау, декабрь 2024 года (Фото: МЧС Казахстана / Telegram)

Две ракеты, выпущенные российской системой ПВО, не ударили напрямую по азербайджанскому пассажирскому самолету AZAL, а взорвались в нескольких метрах. Об этом сообщил президент Владимир Путин на встрече со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

«Сейчас в целом можно говорить о причинах этой трагедии. Она связана с несколькими обстоятельствами, и первое заключается в том, что в небе находился украинский беспилотник», — сказал Путин.

«Вторая причина заключается в технических сбоях самой системы ПВО России. И две ракеты, которые были выпущены, они не поразили напрямую самолет, если бы это произошло, он рухнул бы на месте, а взорвались, может, это была самоликвидация, в нескольких метрах, где-то примерно в 10 метрах», — отметил президент.

Он предположил, что борт был задет обломками, а не поражающими боевыми элементами. С его слов, экипажу предложили совершить посадку в аэропорту Махачкалы, но самолет ушел в аэропорт базирования. Он пообещал, что Россия даст правовую оценку действиям всех должностных лиц в связи с падением самолета.

«В целом в основном [о причинах катастрофы] я изложил то, с чем меня ознакомили буквально накануне нашей встречи — вчера-позавчера», — резюмировал Путин и пояснил, что причины катастрофы стали ясны после детального анализа ситуации.

Алиев не увидел умышленной атаки в крушении самолета AZAL
Политика
Фото:Azamat Sarsenbayev / EPA / ТАСС

«Хотел бы поблагодарить вас за то, что вы лично держите эту ситуацию под контролем... Вы лично контролируете ход следствия», — сказал в ответ Алиев. Он выразил уверенность, что «те месседжи, которые мы сегодня отправляем нашим обществам, будут позитивно восприняты».

Авиакатастрофа произошла 25 декабря 2024 года, борт направлялся из Баку в Грозный. Самолет не смог сесть в Чечне и рухнул под Актау в Казахстане. Погибли 39 из 67 человек, которые находились на борту, в том числе семь из 16 россиян.

Росавиация объясняла, что посадка в Грозном не удалась из-за тумана и плана «Ковер», который вводился вследствие «террористических атак Украины».

Алиев летом рассказал о намерении подготовить документы для подачи в международные судебные инстанции против России в связи с крушением. Он говорил, что Баку требует признания вины, выплаты компенсации семьям пострадавших и возмещения убытков AZAL за потерю воздушного судна.

Читайте РБК в Telegram.

Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Азербайджан Владимир Путин Ильхам Алиев
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
МИД опроверг данные о невыплате страховок после крушения самолета AZAL
Общество
Баку потребовал от Москвы признать ответственность за крушение борта AZAL
Политика
Airbus А320 назвали самым массовым пассажирским лайнером в истории
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
WP узнала о проверке сотен сотрудников Пентагона из-за критики Кирка Политика, 15:53
Мэр Славянска в Донбассе призвал жителей к эвакуации Политика, 15:51
Что отличает бизнес-центры класса Prime РБК и ГАЛС, 15:47
Как в Газе и Израиле встретили новость о достижении сделки. Фоторепортаж Политика, 15:42 
Алиев поблагодарил Путина за информацию по делу о крушении самолета AZAL Политика, 15:33
Сотрудника ЗАГСа Варшавы отдали под суд как российского шпиона Политика, 15:31
МИД Венгрии обвинил Зеленского в утрате связи с реальностью Политика, 15:28
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
ПСБ рассказал о драйвере быстрого внедрения технологий в бизнес Пресс-релиз, 15:27
Путин заявил о росте торговли с Азербайджаном, несмотря на «нюансы» Политика, 15:21
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
С 13 по 17 октября в Москве состоится Международный жилищный конгресс Пресс-релиз, 15:17
Умер барабанщик румынской группы Direction 5 Мариус Кесери Общество, 15:12
Инвестиции в отраслевое сообщество как стратегический актив: кейс FINEX Отрасли, 15:12
Адриатический нефтепровод остановил поставки в Сербию из-за санкций США Экономика, 15:12