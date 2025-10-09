Путин рассказал о двух ракетах ПВО, взорвавшихся рядом с лайнером AZAL

Пассажирский лайнер был, скорее всего, задет обломками, а не поражающими элементами, рассказал Путин. Он пообещал правовую оценку действиям всех должностных лиц

Спасатели работают на месте авиакатастрофы в Актау, декабрь 2024 года (Фото: МЧС Казахстана / Telegram)

Две ракеты, выпущенные российской системой ПВО, не ударили напрямую по азербайджанскому пассажирскому самолету AZAL, а взорвались в нескольких метрах. Об этом сообщил президент Владимир Путин на встрече со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

«Сейчас в целом можно говорить о причинах этой трагедии. Она связана с несколькими обстоятельствами, и первое заключается в том, что в небе находился украинский беспилотник», — сказал Путин.

«Вторая причина заключается в технических сбоях самой системы ПВО России. И две ракеты, которые были выпущены, они не поразили напрямую самолет, если бы это произошло, он рухнул бы на месте, а взорвались, может, это была самоликвидация, в нескольких метрах, где-то примерно в 10 метрах», — отметил президент.

Он предположил, что борт был задет обломками, а не поражающими боевыми элементами. С его слов, экипажу предложили совершить посадку в аэропорту Махачкалы, но самолет ушел в аэропорт базирования. Он пообещал, что Россия даст правовую оценку действиям всех должностных лиц в связи с падением самолета.

«В целом в основном [о причинах катастрофы] я изложил то, с чем меня ознакомили буквально накануне нашей встречи — вчера-позавчера», — резюмировал Путин и пояснил, что причины катастрофы стали ясны после детального анализа ситуации.

«Хотел бы поблагодарить вас за то, что вы лично держите эту ситуацию под контролем... Вы лично контролируете ход следствия», — сказал в ответ Алиев. Он выразил уверенность, что «те месседжи, которые мы сегодня отправляем нашим обществам, будут позитивно восприняты».

Авиакатастрофа произошла 25 декабря 2024 года, борт направлялся из Баку в Грозный. Самолет не смог сесть в Чечне и рухнул под Актау в Казахстане. Погибли 39 из 67 человек, которые находились на борту, в том числе семь из 16 россиян.

Росавиация объясняла, что посадка в Грозном не удалась из-за тумана и плана «Ковер», который вводился вследствие «террористических атак Украины».

Алиев летом рассказал о намерении подготовить документы для подачи в международные судебные инстанции против России в связи с крушением. Он говорил, что Баку требует признания вины, выплаты компенсации семьям пострадавших и возмещения убытков AZAL за потерю воздушного судна.