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В список иноагентов внесли Баунова, Кураева и создателя «Масяни»

Минюст добавил в список иноагентов Кураева, Куваева, Баунова, издание «Верстка»
Список иноагентов пополнили создатель «Масяни» Куваев, протодиакон Кураев, журналист Баунов, политолог Рыклин, сооснователь «Роскомсвободы» Дарбинян, журналистка «Дождя» Ратникова, издание «Верстка» и проект «Можем объяснить»
Олег Куваев
Олег Куваев (Фото: oleg.kuvaev / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Минюст добавил в список иноагентов мультипликатора, создателя «Масяни» Олега Куваева, лишенного сана протодиакона Андрея Кураева, политолога Александра Рыклина, журналиста Александра Баунова, интернет-издание «Верстка», а также проект «Можем объяснить».

В перечень также вошли юрист, сооснователь организации «Роскомсвобода» (также признана иноагентом) Саркис Дарбинян и корреспондент «Дождя» (признан иноагентом и нежелательной организацией) Валерий Ратников.

Кроме того, в реестр включили общество с ограниченной ответственностью «ВОБНИАР», учрежденное признанным иноагентом журналистом Маратом Никандровым. Никандров сам написал заявление в Минюст с просьбой признать его иноагентом, это произошло 18 декабря.

Минюст пояснил, что Куваев выступал против военной операции на Украине и участвовал в мероприятиях по сбору средств для украинской армии. Баунов, по версии Минюста, также выступал против военной операции, кроме того, он распространял «недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, а также Вооруженных Сил Российской Федерации» и участвовал в мероприятиях на информационных площадках, предоставляемых иноагентами и иностранными СМИ.

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Анатолий Белый

«Верстка» была основана командой независимых журналистов в апреле. Она позиционирует себя как «общественно-политическое издание, которое исследует и описывает, как функционирует общество в России». Минюст отмечает, что издание принимает участие в создании и распространении материалов иноагентов, а также «распространяло недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике». Главред «Верстки» Иван Жадаев тоже входит в реестр иноагентов.

«Можем объяснить» — проект, созданный командой «Открытых медиа» в 2021 году после блокировки Роскомнадзором. В конце ноября в список иноагентов внесли журналиста проекта Илью Давлятчина, который сотрудничал также с «Версткой».

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Андрей Кураев, автор первого учебника по основам православной культуры, неоднократно критиковал руководство РПЦ. Весной 2020 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл запретил его в священнослужении, а потом Епархиальный суд признал его подлежащим «извержению» из священного сана из-за «хулы на церковь». Поводом стали слова протодиакона о настоятеле Богоявленского кафедрального собора Москвы протоиерее Александре Агейкине, который в апреле 2020-го умер от коронавируса. В частности, церковь сочла оскорбительными высказывания о покойном как о «тупом карьеристе, сделавшем карьеру в сфере ВИП-сервиса».

В апреле этого года патриарх издал указ, которым окончательно лишил сана Кураева. В прошлом году протодиакона штрафовали по статье о дискредитации армии из-за поста в «Живом журнале», где он, в частности, дал оценку поведению российских военных. В ноябре Кураев сообщил, что находится в Праге.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
иноагенты Минюст Андрей Кураев Олег Куваев Александр Рыклин
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