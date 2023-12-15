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Минюст внес в реестр иноагентов актера Анатолия Белого

Минюст не обновлял реестр иноагентов уже две недели. В этот раз в список попали в том числе актер Анатолий Белый (Вайсман), бывший депутат Новосибирского горсовета Хельга Пирогова и бывший шеф-редактор «Чита.Ру» Андрей Затирко
Анатолий Белый
Анатолий Белый (Фото: Екатерина Цветкова / Global Look Press)

Минюст внес в реестр иностранных агентов пять человек, в том числе актера Анатолия Белого (Вайсмана).

Также в список попали:

  • бывший депутат Новосибирского горсовета Хельга Пирогова (объявлена в розыск);
  • бывший шеф-редактор «Чита.Ру», экс-главред красноярского NGS24.RU и новосибирского NGS.RU Андрей Затирко;
  • представитель «Гражданского совета» (организация признана нежелательной в России) Денис Соколов;
  • главред издания «Кавказский узел» (признано иноагентом) Григорий Шведов.

Вайсман, по версии Минюста, «принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», выступал против спецоперации на Украине и распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях. Кроме этого, он выступал организатором и принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку ВСУ.

Анатолий Белый родился в Винницкой области Украины. В молодости переехал в Москву, где окончил театральное училище им. М. С. Щепкина. С 1998 года — актер Театра им. Станиславского, с 2003 по 2022 год — актер Московского Художественного театра им. А. П. Чехова.

Сыграл во множестве пьес, а также кинокартин. Среди них — «Бригада» (помощник Игоря Введенского), «Параграф 78» (Спам), «Ярик» (Борис), «Август. Восьмого» (советник президента), «Доктор Рихтер» (доктор Лев Жарков).

Затирко и Шведова Минюст обвинил в распространении материалов иноагентов, а также в получении опосредованного иностранного финансирования. Пирогова, по заявлению министерства, активно сотрудничала с иностранными СМИ и распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях. Соколов же, как утверждает Минюст, осуществлял поддержку ВСУ и «выступал с призывами к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности Российской Федерации».

Минюст признал иноагентами проект «Ковчег» и повторно телеканал «Дождь»
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

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Минюст не обновлял реестр иноагентов с 1 декабря. В последний раз министерство признало иноагентами проект «Ковчег» и повторно телеканал «Дождь» (признан нежелательной организацией). Также в список тогда попали социолог Игорь Эйдман и правозащитница Анастасия Буракова.

Понятие «иностранный агент» появилось в российском законодательстве в 2012 году. СМИ его присваивают с 2017-го, физическим лицам — с 2020 года. Меры, регулирующие эту сферу, неоднократно ужесточались.

Сейчас иноагенты должны маркировать все свои сообщения и материалы специальной пометкой. Они не могут получать государственное финансирование при осуществлении творческой деятельности, а также преподавать и вести просветительскую деятельность среди несовершеннолетних.

С прошлого декабря для того, чтобы попасть в реестр иноагентов, необязательно получать финансирование из-за рубежа — достаточно лишь «поддержки из-за рубежа» или находиться «под иностранным влиянием».

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Минюст реестр иноагентов актер депутат

Пространство выбора

Быстрое заселение

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по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

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