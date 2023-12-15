Минюст внес в реестр иноагентов актера Анатолия Белого

Минюст не обновлял реестр иноагентов уже две недели. В этот раз в список попали в том числе актер Анатолий Белый (Вайсман), бывший депутат Новосибирского горсовета Хельга Пирогова и бывший шеф-редактор «Чита.Ру» Андрей Затирко

Анатолий Белый (Фото: Екатерина Цветкова / Global Look Press)

Минюст внес в реестр иностранных агентов пять человек, в том числе актера Анатолия Белого (Вайсмана).

Также в список попали:

бывший депутат Новосибирского горсовета Хельга Пирогова (объявлена в розыск);

бывший шеф-редактор «Чита.Ру», экс-главред красноярского NGS24.RU и новосибирского NGS.RU Андрей Затирко;

представитель «Гражданского совета» (организация признана нежелательной в России) Денис Соколов;

главред издания «Кавказский узел» (признано иноагентом) Григорий Шведов.

Вайсман, по версии Минюста, «принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», выступал против спецоперации на Украине и распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях. Кроме этого, он выступал организатором и принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку ВСУ.

Анатолий Белый родился в Винницкой области Украины. В молодости переехал в Москву, где окончил театральное училище им. М. С. Щепкина. С 1998 года — актер Театра им. Станиславского, с 2003 по 2022 год — актер Московского Художественного театра им. А. П. Чехова. Сыграл во множестве пьес, а также кинокартин. Среди них — «Бригада» (помощник Игоря Введенского), «Параграф 78» (Спам), «Ярик» (Борис), «Август. Восьмого» (советник президента), «Доктор Рихтер» (доктор Лев Жарков).

Затирко и Шведова Минюст обвинил в распространении материалов иноагентов, а также в получении опосредованного иностранного финансирования. Пирогова, по заявлению министерства, активно сотрудничала с иностранными СМИ и распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях. Соколов же, как утверждает Минюст, осуществлял поддержку ВСУ и «выступал с призывами к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности Российской Федерации».

Минюст не обновлял реестр иноагентов с 1 декабря. В последний раз министерство признало иноагентами проект «Ковчег» и повторно телеканал «Дождь» (признан нежелательной организацией). Также в список тогда попали социолог Игорь Эйдман и правозащитница Анастасия Буракова.