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Протодиакон Кураев сообщил, что находится в Праге

Лишенный сана протодиакон Андрей Кураев сообщил, что находится в Праге
Лишенный сана протодиакон опубликовал в телеграм-канале фотографию с чемоданами и написал: «Забавно вышло: откололся в день народного единства». РБК он сообщил, что сейчас в Чехии
Фото: diak_kuraev / Telegram
Фото: diak_kuraev / Telegram

Лишенный сана в России протодиакон Андрей Кураев сообщил РБК, что сейчас находится в Праге. 6 ноября он опубликовал в своем телеграм-канале фотографию с чемоданами и написал: «Забавно вышло: откололся в день народного единства: ) Просто «судьба диссидента». В октябре Кураев говорил, что решил уехать из страны.

«Моя жизнь мало чем радикально меняется, потому что я и так домосед, интроверт, вожусь в книгах, в библиотеке, в интернете», — сказал протодиакон в разговоре с РБК.

Он пояснил, что перебрался в Прагу, потому что в этом городе прошло его детство в 1970-е и работали его родители. «Поэтому для меня психологически понятнее как-то», — объяснил священнослужитель.

Кураев подчеркнул, что уехал из России, «не хлопая дверью». Среди причин отъезда протодиакон назвал невозможность чтения лекций в стране и проблемы с изданием книг. «Последнюю мою книгу, которая никакого отношения к политике не имеет, в Невской типографии отказывались брать. Издательство российское подготовило, сделало верстку и так далее, предлагает типографиям, и, просто видя фамилию, несколько типографий отказывается», — рассказал Кураев.

Он также напомнил: «Суды у меня уже были, штраф мне уже выписывали год назад, этим путем я уже ходил».

В прошлом месяце, говоря о своем решении покинуть Россию «после полутора лет раздумий и колебаний», Кураев назвал свой отъезд «трудовой миграцией» и выразил надежду, что она будет «сезонной». Он также отметил, что не хочет «уподобляться герою анекдота, который погиб после троекратного отказа сесть на спасательный вертолет», и если «Промыслитель дает возможность, желаемую многими и недоступную для многих», то решил использовать ее.

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«Мой московский мир разрушен. До некоторой степени боль пришедшей одинокой старости может быть смягчена погружением в атмосферу счастливого пражского детства и пониманием того, что здесь мои родители провели самые счастливые годы своей жизни», — говорил священнослужитель о решении перебраться в Прагу.

Весной 2020 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл запретил в священнослужении Кураева, а потом Епархиальный суд признал его подлежащим извержению из священного сана из-за «хулы на церковь». Поводом стали слова протодиакона о настоятеле Богоявленского кафедральною собора Москвы протоиерее Александре Агейкине, который в апреле 2020 года умер от коронавируса. Церковь сочла оскорбительными высказывания Кураева о нем как о «тупом карьеристе, сделавшем карьеру в сфере ВИП-сервиса».

В апреле этого года патриарх издал указ, которым окончательно лишил сана Кураева. В нем говорилось, что он «не проявил ни на словах, ни в делах признаков покаяния и в том числе не прекратил свою деструктивную деятельность».

Протодиакон называл свой конфликт с патриархом Кириллом «не личностным конфликтом и не спором о частностях», а «вопросом этическим, богословским». «Вопрос о том, может ли патриарх своей рукой отодвинуть в сторону нагорную проповедь Христа», — пояснял он. По словам священнослужителя, «дело не в том, как пользоваться диаконской ленточкой, а удастся ли сохранить возможность мысли, возможность делиться аргументами».

Летом прошлого года Никулинский районный суд Москвы оштрафовал его по статье о дискредитации армии. Причиной стала жалоба на его пост в «Живом журнале» от 18 апреля, в котором Кураев рассуждал о военных действиях на Украине. Тогда он говорил, что не хочет покидать Россию, несмотря на советы адвокатов «эвакуироваться», и что попытается «встать на путь исправления». «Что я думаю о том, о чем думать и говорить нельзя, — я уже сказал. И заплатил судом за свои слова», — подчеркивал тогда протодиакон.

В октябре Кураев обратил внимание на картину с патриархом Кириллом на фоне иконы «Троица» Андрея Рублева. При этом в Русской православной церкви (РПЦ) заявили Daily Storm, что не видят в подобных изображениях ничего предосудительного.

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