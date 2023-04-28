Патриарх Кирилл лишил Кураева священного сана

За время, пока было отложено решение суда о лишении Кураева сана, он «не проявил признаков покаяния и не прекратил свою деструктивную деятельность», говорится в указе патриарха. Кураев говорил, что хочет «идти вместе с Церковью»

Андрей Кураев (Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил протодиакона Андрея Кураева священного сана, сообщается на сайте Московской епархии.

Патриарх отметил, что прошло более чем за два года с момента, как Епархиальный суд Москвы принял решение лишить Кураева сана. Но на издание соответствующего указа был наложен мораторий, чтобы дать протодиакону «время переосмыслить свою позицию и возвратиться на путь Церкви».

«В связи с тем, что <...> Вы не проявили ни на словах, ни в делах признаков покаяния, и, в том числе, не прекратили свою деструктивную деятельность — настоящим прекращается действие упомянутого моратория и, в соответствии с решениями Епархиального суда Москвы Вы извергаетесь из священного сана», — говорится в указе патриарха Кирилла.

В апреле 2020 года патриарх Кирилл запретил Кураеву служить в церкви, а в декабре того же года Епархиальный церковный суд Москвы признал протодиакона подлежащим «извержению из сана». Поводом для этих решений послужила запись Кураева в его блоге в «Живом журнале» об умершем после заражения коронавирусом настоятеле Богоявленского кафедрального собора города Москвы протоиерее Александре Агейкине. «В моей памяти сей недопротопресвитер останется как тупой карьерист, сделавший карьеру в сфере вип-сервиса», — написал тогда Кураев.

Патриарх назвал поведение священнослужителя «безнравственным» и «особенно циничным», а суд увидел в словах протодиакона признаки «хулы на Церковь». Сам Кураев на заседание не явился. Он заявил, что ему не дали ознакомиться с сутью выдвинутых против него обвинений и лишили возможности полноценно защититься.

Чтобы решение суда вступило в силу, патриарх должен был издать указ, но в итоге решил дать протодиакону «время на переосмысление своей позиции и возвращения на путь Церкви». Кураев говорил, что раз ему дано время на «переосмысление», то он «будет паки и паки думать». Протодиакон отмечал, что хочет «идти вместе с Церковью Христовой», но указал, что затрудняется сказать, «в каких отношениях находится эта Церковь с конкретным юрлицом по имени «Московский патриархат» в его нынешнем состоянии».

Кураев — автор ряда трудов по православному богословию и религиозной философии. Он один из наиболее известных клириков в соцсетях и СМИ. Позиция Кураева зачастую расходится с официальной позицией РПЦ. В 2012 году он выступал в защиту группы Pussy Riot, а в 2013-м, после увольнения из Московской духовной академии, он нередко критиковал руководство РПЦ, в частности называл «постыдной» позицию патриарха по фильму «Матильда».

В августе 2022 года Кураев сообщил, что его оштрафовали по статье о дискредитации армии.