Бывшего премьер-министра Касьянова внесли в реестр иностранных агентов
Минюст внес в реестр иностранных агентов политика, бывшего премьер-министра России (2000–2004 годы) Михаила Касьянова.
Касьянов участвовал в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов, а также распространял недостоверную информацию о решениях властей России и проводимой ими политике, заявили в министерстве. Там добавили, что он выступал против военной операции на Украине, а также наряду с другими лицами, включенными в реестр, является членом «Антивоенного комитета России», деятельность которого «направлена на дискредитацию внешней и внутренней политики» России. Отдельно Минюст упоминает, что Касьянов живет за границей.
Михаил Касьянов с мая 1999 года был министром финансов России. Позднее он несколько месяцев был первым вице-премьером, а в мае 2000 года стал главой правительства. Президент Владимир Путин отправил его кабинет в отставку в феврале 2004 года. Вскоре после этого он присоединился к оппозиции.
В 2015 — 2023 годах Касьянов был председателем Партии народной свободы (ПАРНАС). Верховный суд ликвидировал ее весной этого года.
В реестр иноагентов также включены:
- Илья Венявкин, преподаватель, историк советской литературы и культуры.
- Илья Давлятчин, журналист
- Идрис Юсупов, журналист и активист из Дагестана.
- Общество с ограниченной ответственностью «ЛЮДИ»
В связи с ликвидацией из ресстра исключена общественная организация «Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб», сообщил Минюст.
Венявкин, Давлятчин и Юсупов участвовали в распространении материалов иностранных агентов, а «ЛЮДИ» получали поддержку со стороны иностранных источников и осуществляли финансирование деятельности объединения, включенного в реестр иностранных агентов, говорится в сообщении Минюста.
Журналист Идрис Юсупов сотрудничал с махачкалинским изданием «Новое дело», выступал в поддержку журналиста дагестанского издания «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, которого в сентябре приговорили к 17 годам лишения свободы по делу о терроризме. В октябре «Коммерсантъ» писал, что у Юсупова прошли обыски, которые связаны с подозрениями о его причастности к экстремистской деятельности.
Венявкин — преподаватель Шанинки (Московская высшая школа социальных и экономических наук), а также как координатор школы управления и бизнеса в Свободном университете (признан нежелательной организацией в России). Давлятчин — журналист проекта «Можем объяснить», а также сотрудничал с изданиями «Верстка» и «Собеседник» (сайты изданий заблокированы в России).
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