Бывшего премьер-министра Касьянова внесли в реестр иностранных агентов

Касьянов, заявили в Минюсте, распространял материалы иноагентов. На этих же основаниях в реестр включены журналисты Илья Давлятчин и Идрис Юсупов, а также историк Илья Венявкин

Михаил Касьянов (Фото: Антон Белицкий / Global Look Press)

Минюст внес в реестр иностранных агентов политика, бывшего премьер-министра России (2000–2004 годы) Михаила Касьянова.

Касьянов участвовал в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов, а также распространял недостоверную информацию о решениях властей России и проводимой ими политике, заявили в министерстве. Там добавили, что он выступал против военной операции на Украине, а также наряду с другими лицами, включенными в реестр, является членом «Антивоенного комитета России», деятельность которого «направлена на дискредитацию внешней и внутренней политики» России. Отдельно Минюст упоминает, что Касьянов живет за границей.

Михаил Касьянов с мая 1999 года был министром финансов России. Позднее он несколько месяцев был первым вице-премьером, а в мае 2000 года стал главой правительства. Президент Владимир Путин отправил его кабинет в отставку в феврале 2004 года. Вскоре после этого он присоединился к оппозиции.

В 2015 — 2023 годах Касьянов был председателем Партии народной свободы (ПАРНАС). Верховный суд ликвидировал ее весной этого года.

В реестр иноагентов также включены:

Илья Венявкин, преподаватель, историк советской литературы и культуры.

Илья Давлятчин, журналист

Идрис Юсупов, журналист и активист из Дагестана.

Общество с ограниченной ответственностью «ЛЮДИ»

В связи с ликвидацией из ресстра исключена общественная организация «Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб», сообщил Минюст.

Венявкин, Давлятчин и Юсупов участвовали в распространении материалов иностранных агентов, а «ЛЮДИ» получали поддержку со стороны иностранных источников и осуществляли финансирование деятельности объединения, включенного в реестр иностранных агентов, говорится в сообщении Минюста.

Журналист Идрис Юсупов сотрудничал с махачкалинским изданием «Новое дело», выступал в поддержку журналиста дагестанского издания «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, которого в сентябре приговорили к 17 годам лишения свободы по делу о терроризме. В октябре «Коммерсантъ» писал, что у Юсупова прошли обыски, которые связаны с подозрениями о его причастности к экстремистской деятельности.

Венявкин — преподаватель Шанинки (Московская высшая школа социальных и экономических наук), а также как координатор школы управления и бизнеса в Свободном университете (признан нежелательной организацией в России). Давлятчин — журналист проекта «Можем объяснить», а также сотрудничал с изданиями «Верстка» и «Собеседник» (сайты изданий заблокированы в России).