Минюст признал иноагентами «Роскомсвободу» и Глеба Пьяных

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Минюст пополнил реестр иноагентов, в него попали:

журналист Андрей Колесников (руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги (закрылся в сентябре), бывший шеф-редактор «Новой газеты» (лишилась лицензии и была закрыта в сентябре);

журналистка Анастасия Жвик (экс-редактор информационного отдела «Таких дел» и журналист Meduza (признано иноагентом);

правозащитница Светлана Ганнушкина (член Совета и руководитель Сети «Миграция и Право» правозащитного центра «Мемориал», признан в России иноагентом и ликвидирован);

журналист Глеб Пьяных;

Автономная некоммерческая организация социально-спортивных программ «Спортивное ЛГБТ-сообщество»;

«Феминистское Антивоенное Сопротивление»;

Общественная организация «Роскомсвобода».

Пьяных в начале марта рассказал, что уехал из России в Турцию. «Это не эмиграция, это эвакуация», — отметил журналист.

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