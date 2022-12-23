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Минюст признал иноагентами «Роскомсвободу» и Глеба Пьяных
Минюст пополнил реестр иноагентов, в него попали:
- журналист Андрей Колесников (руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги (закрылся в сентябре), бывший шеф-редактор «Новой газеты» (лишилась лицензии и была закрыта в сентябре);
- журналистка Анастасия Жвик (экс-редактор информационного отдела «Таких дел» и журналист Meduza (признано иноагентом);
- правозащитница Светлана Ганнушкина (член Совета и руководитель Сети «Миграция и Право» правозащитного центра «Мемориал», признан в России иноагентом и ликвидирован);
- журналист Глеб Пьяных;
- Автономная некоммерческая организация социально-спортивных программ «Спортивное ЛГБТ-сообщество»;
- «Феминистское Антивоенное Сопротивление»;
- Общественная организация «Роскомсвобода».
Пьяных в начале марта рассказал, что уехал из России в Турцию. «Это не эмиграция, это эвакуация», — отметил журналист.
Материал дополняется.
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