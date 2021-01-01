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Суд решил «извергнуть из сана» Андрея Кураева за «хулу на Церковь»

Поводом для разбирательства церковного суда стал пост протодиакона в «Живом журнале» по поводу смерти протоиерея Александра Агейкина
Андрей Кураев
Андрей Кураев (Фото: Павел Смертин / ТАСС)

Протодиакон Андрей Кураев решением Епархиального церковного суда Москвы признан подлежащим «извержению из сана». Решение суд вынес заочно — Кураев не явился на заседание, попросив перенести заседание на январь, поскольку «в предновогодние дни Москва намертво стоит в пробках, а на метро приехать опасно из-за пандемии».

«Суд имел суждение о том, что 21 апреля 2020 года заштатный клирик опубликовал в своем «Живом журнале» оскорбительную характеристику почившего в этот день от последствий коронавирусной инфекции протоиерея Александра Агейкина», — говорится в сообщении на сайте Московской городской епархии.

Кураев заявил о «никаком» отношении к запрету служить ему в церкви
Общество
Андрей Кураев

В посте от 21 апреля в своем блоге в ЖЖ Кураев написал: «Первая смерть среди московских клириков. В больнице в Лапино умер протоиерей Александр Агейкин, настоятель Елоховского кафедрального собора. В моей памяти сей недопротопресвитер останется как тупой карьерист, сделавший карьеру в сфере вип-сервиса».

В словах Кураева суд увидел признаки «хулы на Церковь». Суд пришел к выводу, что Кураев «не изменил характера своих действий после увещеваний со стороны епархиального духовника протоиерея Георгия Бреева и членов дисциплинарной комиссии еще в 2015 году».

Решение об извержении Кураева из сана вступит в силу в случае утверждения его правящим архиереем патриархом Московским и всея Руси Кириллом. До этого оно может быть обжаловано.

Еще в конце апреля патриарх Кирилл издал указ о запрете Кураеву в священнослужении в связи с высказываниями в адрес Агейкина. В указе патриарха поведение Кураева было названо «безнравственным» и «особенно циничным».

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<p>Протодиакон Русской православной церкви Андрей Кураев</p> <p></p>

Реагируя на решение суда, Кураев опубликовал пост в ЖЖ. В нем он изложил текст письма, отправленного, по его словам, секретарю суда на электронную почту. Как написал протодиакон, он в течение сорока дней просил ознакомить его с обвинениями, на основании которых он был привлечен к церковному суду. «Ссылку на то, что они «изложены в указе патриарха» я принять не могу, т.к. в том указе обретается нераскрытая формула «предыдущие деяния, относительно которых поступали жалобы на мое имя», — отметил он.

По словам Кураева, не зная ни того, какие именно деяния станут предметом судебного рассмотрения, ни того, нарушением каких именно норм церковного права считает их сторона обвинения, он не мог подготовиться ни к покаянию, ни к защите.

В беседе с РБК Кураев заявил, что «самую большую хулу на церковь возносит ее руководство, которое отождествляет себя с церковью». «Я никогда не говорил, что православная церковь такая-сякая, хульные слова в адрес церкви я не произносил. При этом я высказывал свое несогласие с теми или иными действиями патриарха Кирилла и митрополита (Волоколамского) Илариона», — пояснил он.

Протодиакон отметил, что в этой ситуации важно обратить внимание на то, что даже после того, как состоялся суд, руководство РПЦ не приводит его конкретные слова и поступки, в которых можно было бы разглядеть, как именно он хулил и клеветал на церковь. «Это же ничего не сказано, верьте нам на слово. Это означает, что это трусы — люди, которые бояться открытого разговора, дискуссии. Поэтому, думаю, они обрадовались, что я не пошел на суд», — считает Кураев.

Диакон Кураев назвал «постыдной» позицию патриарха по фильму «Матильда»
Общество

Андрей Кураев — автор ряда трудов по православному богословию и религиозной философии. Он является одним из самых известных клириков в соцсетях и СМИ, ведет блог в «Живом журнале». Позиция Кураева зачастую расходится с официальной позицией РПЦ. В 2012 году он выступал в защиту группы Pussy Riot, участники которой были осуждены за танец в Храме Христа Спасителя. В 2013 году, после увольнения из Московской духовной академии, он написал текст под заголовком «Торжество голубого лобби?» и посвятил серию публикаций проблеме гомосексуализма и педофилии в РПЦ. В своих выступлениях он нередко критиковал руководство РПЦ. Например, называл «постыдной» позицию патриарха по фильму «Матильда» режиссера Алексея Учителя.

Авторы
Михаил Юшков, Елизавета Ламова
Андрей Кураев РПЦ
РБК
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