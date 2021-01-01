Суд решил «извергнуть из сана» Андрея Кураева за «хулу на Церковь»

Поводом для разбирательства церковного суда стал пост протодиакона в «Живом журнале» по поводу смерти протоиерея Александра Агейкина

Андрей Кураев (Фото: Павел Смертин / ТАСС)

Протодиакон Андрей Кураев решением Епархиального церковного суда Москвы признан подлежащим «извержению из сана». Решение суд вынес заочно — Кураев не явился на заседание, попросив перенести заседание на январь, поскольку «в предновогодние дни Москва намертво стоит в пробках, а на метро приехать опасно из-за пандемии».

«Суд имел суждение о том, что 21 апреля 2020 года заштатный клирик опубликовал в своем «Живом журнале» оскорбительную характеристику почившего в этот день от последствий коронавирусной инфекции протоиерея Александра Агейкина», — говорится в сообщении на сайте Московской городской епархии.

В посте от 21 апреля в своем блоге в ЖЖ Кураев написал: «Первая смерть среди московских клириков. В больнице в Лапино умер протоиерей Александр Агейкин, настоятель Елоховского кафедрального собора. В моей памяти сей недопротопресвитер останется как тупой карьерист, сделавший карьеру в сфере вип-сервиса».

В словах Кураева суд увидел признаки «хулы на Церковь». Суд пришел к выводу, что Кураев «не изменил характера своих действий после увещеваний со стороны епархиального духовника протоиерея Георгия Бреева и членов дисциплинарной комиссии еще в 2015 году».