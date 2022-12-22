Мэр Горловки получил контузию при обстреле гостиницы в Донецке

Иван Приходько (Фото: dnrkkra / VK)

Мэр Горловки Иван Приходько получил контузию при обстреле гостиницы в Донецке 21 декабря. Об этом он сам сообщил ТАСС, уточнив, что находится в больнице.

Гостиницу «Шеш-Беш» в Ленинском районе Донецка обстреляли накануне вечером. В ресторане «Шеш-Беш» в тот вечер отмечал день рождения бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, который в ноябре возглавил в зоне спецоперации на Украине группу военных советников «Царские волки».

Рогозин и премьер-министр ДНР Виталий Хоценко были ранены, их жизни ничто не угрожает. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, два человека погибли — он не уточнил, кто именно. Депутат Госдумы Алексей Журавлев, который был на месте обстрела, рассказал об одном погибшем — спецназовце — и нескольких раненых.

Пресс-секретарь Хоценко Мина Ахвердиева уточнила, что травмы при обстреле получили люди, сопровождавшие премьера.