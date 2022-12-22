Путин увидел опасность в тех, кто «просто вынимает деньги» из России

Путин: для России опасны те, кто не дорожит страной и просто «вынимает» из нее деньги

Люди, которые «просто деньги вынимают» из России, но связывают свое будущее с другими странами, опасны, они не дорожат страной, сказал Путин. Он отметил при этом, что в стране «лояльно ко всем относятся» при эффективной работе

Владимир Путин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Живущие в России люди должны дорожить ее интересами, которые заключаются в эффективной работе и исправной выплате налогов, связывать свою жизнь и жизнь своих детей со страной, заявил президент Владимир Путин во время пресс-подхода после заседания Госсовета.

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«Это одно дело. А если человек не связывает свою жизнь с этой страной, а просто деньги отсюда вынимает, а все там, тогда он дорожит не страной, в которой он живет и где зарабатывает. А дорожит хорошими отношениями там, где у него имущество и деньги на счетах. Такие люди представляют для нас опасность», — продолжил президент.

Он заверил при этом, что в России «лояльно ко всем относятся», главное — эффективно работать. Президент добавил, что почти все крупные предприниматели в России — патриоты страны, при этом против них в западных странах введены санкции: «Всех под одну гребенку, чтобы восстановить бизнес против государства».

Власти США, Евросоюза, Украины и других стран неоднократно вводили санкции против крупнейших российских бизнесменов. Среди прочего, американские власти указывали, что они оказывают поддержку Путину. Против части из них были введены европейские ограничительные меры после встречи с президентом России в день ввода войск на Украину — 24 февраля. Брюссель счел это признаком близости предпринимателей к Путину.

«То, что коллективный Запад вытворяет в отношении них, никак не назовешь иначе, как бандитизмом на международном уровне», — настаивают в Кремле. Ряд бизнесменов, среди которых Роман Абрамович, Петр Авен, Михаил Фридман и Алексей Мордашов, оспорили ограничительные меры в суде.

