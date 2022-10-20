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Зеленский ввел санкции против Прохорова, Абрамовича и еще 250 бизнесменов

Роман Абрамович
Роман Абрамович (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности о санкциях против 256 россиян, сообщается на сайте главы государства.

Под санкции попали предприниматели Роман Абрамович, Михаил Прохоров и Елена Батурина. При этом в марте The Wall Street Journal сообщала, что Зеленский просил США не вводить санкций против Абрамовича, поскольку тот мог стать важным посредником в переговорах между Москвой и Киевом. В Кремле говорили, что бизнесмен участвовал в переговорах только на начальной стадии. Однако в конце марта, перед очной встречей делегаций, его также заметили в Стамбуле.

Ограничительные меры также введены против сенатора Сулеймана Керимова, бизнесменов Аркадия Ротенберга, Леонида Михельсона, Владимира Лисина, Геннадия Тимченко, Юрия Ковальчука, Леонида Федуна, Александра Абрамова, Игоря Алтушкина, Татьяны Бакальчук, Дмитрия Рыболовлева, Леонида Богуславского, Зараха Илиева, Года Нисанова, Александра Несиса и других.

Ограничительные меры также введены против ряда организаций. Под санкции Украины попали Российский фонд прямых инвестиций, Альфа-банк, Транскапиталбанк, Уральский банк реконструкции и развития, «Ростелеком», «РусГидро», «Алроса», Московский кредитный банк и другие.

Материал дополняется.

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санкции Украина Роман Абрамович Михаил Прохоров
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