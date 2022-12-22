Эксперты назвали последствия поставок на Украину ЗРК Patriot

Появление на Украине американской системы ПВО Patriot существенно не скажется на ходе военной операции, но ограничит возможности российских военных, считают опрошенные РБК эксперты

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Во время визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон США сообщили о новом пакете военной помощи Киеву. Государственный секретарь Энтони Блинкен подтвердил, что в него войдут в том числе и системы ПВО Patriot, о необходимости поставки которых неоднократно заявляли украинские чиновники и военные. Опрошенные РБК эксперты оценили возможные последствия появления этих систем в зоне конфликта.

Почему США решили передать Patriot Украине

Решение Вашингтона передать системы Patriot Киеву связано с проблемами, которые Украина испытывает с защитой своего воздушного пространства. По мнению военного эксперта Юрия Лямина, американские ЗРК должны заменить С-300, количество которых сокращается с начала военной операции. «Украина имела очень мощную ПВО в начале боевых действий. Мы ее в ходе СВО постепенно уничтожали. Очень мало остается С-300, видимо, и ракет к ним. Потому что ракеты к С-300 Украина не производит, а взять их неоткуда. А вот к ЗРК Patriot запасы ракет зенитных довольно большие у США и их союзников», — сказал он.

По его словам, передача Patriot является знаковым моментом, потому что означает очередную эскалацию поставок. «Западные страны сначала поставляли ПЗРК, потом начали поставлять зенитно-ракетные комплексы малой и средней дальности западного производства. По-видимому, можно ожидать поставок более новых вооружений в разных сферах», — считает Лямин.

Комплекс Patriot был разработан в конце 1970-х. Изначально он был предназначен для уничтожения авиации противника, однако более поздние его модификации позволяли бороться в том числе и с ракетами. Первым серьезным опытом применения этой системы стала война 1991 года, когда Patriot использовали для уничтожения ракет «Скад», которые иракские военные запускали по Израилю и Саудовской Аравии. Позже они использовались в конфликтах в Сирии (израильтянами), а также в Йемене (коалицией во главе с Саудовской Аравией).

Военный эксперт Александр Храмчихин также отметил, что Patriot схож по характеристикам и решаемым задачам с С-300, которых у Украины становится все меньше. «Честно говоря, российская авиация и так ограничена уже имеющейся украинской ПВО, которая почти исключительно советская, — она с первых дней ограничивает действия российской авиации, причем весьма существенно. Если бы украинская ПВО была подавлена, российская авиация действовала бы гораздо активнее, чем она фактически действует сейчас. Россия в первую очередь наносит ракетные удары, позволяющие авиации не заходить в зону действия ПВО. А сама авиация в воздушном пространстве Украины не очень появляется, в основном только вблизи линии фронта», — сказал Храмчихин.

Как Patriot повлияют на ситуацию в зоне конфликта

Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов считает, что поставка Patriot Украине осложнит действия российской армии. «Комплекс Patriot очень современный. Над ним постоянно работают, чтобы его улучшать, он проверен в бою и, конечно, это будет грозный соперник для наших ВКС, для вертолетов; крылатые ракеты он тоже может сбивать, особенно его последние модификации», — считает он.

Однако Пухов указывает, что освоение столь сложного комплекса займет у украинских военных несколько месяцев.

Лямин отметил, что, хотя Patriot и является более современным комплексом, чем С-300, следует учитывать, что пока речь идет о передаче лишь одной батареи, которая, например, может частично прикрыть Киев.

«Ни один ЗРК не является чудо-оружием, которое может абсолютно все сбить. Тут прекрасный пример — Саудовская Аравия, которая с йеменскими хуситами уже сколько лет воюет. У нее ПВО построена в основном вокруг Patriot, закупленных у США. При этом они полностью не могут прикрыть свои важные объекты от прорывов беспилотников и ракет, которые хуситы запускают. Они сбивают их часть, но полной защиты нет. Хотя и не сказать, что хуситы могут наносить массированные удары, у них возможностей просто нет таких», — напомнил эксперт.