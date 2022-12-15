Посольство предупредило США о последствиях из-за поставок Киеву Patriot

Поставки Украине комплексов Patriot от США могут привести к непредсказуемым последствиям, заявили в посольстве. Ранее в Кремле и Совбезе говорили, что в таком случае ЗРК станут законной целью российских военных

ЗРК Patriot (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Если США решат отправить Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, то это может привести к непредсказуемым последствиям. Это следует из заявления российского посольства в Вашингтоне, опубликованного в телеграм-канале.

«Если эти сведения подтвердятся, то мы станем свидетелями очередного провокационного шага администрации, который может привести к непредсказуемым последствиям», — говорится в сообщении.

В диппредставительстве отметили, что США и без поставок Patriot «все глубже втягиваются в конфликт в постсоветской республике», увеличивая поток поставок оружия, расширяя подготовку украинских военных и снабжая их разведданными.

«Подобная линия Вашингтона наносит колоссальный урон не только российско-американским отношениям, но и создает дополнительные риски для глобальной безопасности», — подчеркнули в посольстве.

О том, что администрация президента США завершает подготовку к отправке на Украину комплексов Patriot, сообщил 13 декабря CNN со ссылкой на двух неназванных чиновников. Телеканал передавал, что о поставках могут объявить на этой неделе.

Президент Джо Байден может одобрить отправку ЗРК только после разъяснений со стороны Пентагона по вопросам о техническом обслуживании, законности передачи систем и влиянии этого на боеготовность США, писала The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ненадежными сообщения СМИ о поставках Украине комплексов Patriot, но отметил, что если это произойдет, то эти ЗРК станут законной целью для российских военных.

Об этом же говорил и заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев. «Если, как намекнул [генеральный секретарь НАТО Йенс] Столтенберг, НАТО поставит киевским фанатикам комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью наших Вооруженных сил», — писал он в телеграм-канале.

14 декабря координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Белый дом не может подтвердить сообщения о включении ЗРК Patriot в новый пакет военной помощи Киеву.