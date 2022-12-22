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В Пентагоне допустили месяцы подготовки ВСУ к использованию ЗРК Patriot

В Пентагоне заявили, что на подготовку ВСУ к использованию Patriot понадобятся месяцы
В Пентагоне отметили, что Pаtriot не станет «серебряной пулей», способной решить все проблемы противовоздушной обороны, эти ЗРК используются вместе с другими средствами ПВО
Фото: imago-images.de / Global Look Press
Фото: imago-images.de / Global Look Press

Украинским военным понадобятся несколько месяцев, чтобы должным образом подготовиться к использованию американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.

«ЗРК Patriot требуют обучения, и мы ожидаем, что потребуется несколько месяцев, чтобы украинские силы прошли подготовку, необходимую для их успешного применения», — сказал чиновник (цитата по CNN).

Неназванный представитель Пентагона, которого цитирует «РИА Новости», сказал также, что Вашингтон будет передавать Киеву системы, которые считает необходимыми, вопреки предупреждениям Москвы. «Мы будем продолжать поддерживать украинцев тем, что им нужно, и когда нужно, невзирая на риторику», — приводит агентство его слова.

Как передает CNN, в Минобороны США считают, что система Pаtriot не станет «серебряной пулей», способной решить все проблемы противовоздушной обороны. Эти ЗРК — часть интегрированной ПВО США и их союзников, они используются вместе с другими средствами защиты. На сайте Пентагона отмечается, что Patriot дополнит предыдущие возможности защиты ПВО, которые Соединенные Штаты предоставили Украине, включая зенитные ракетные комплексы NASAMS, снаряды для систем ПВО Hawk и ракеты Stinger.

США объявили о предоставлении Украине ЗРК Patriot 21 декабря. В этот день президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон и встретился в Белом доме с президентом США Джо Байденом. «Мы собираемся продолжать укреплять возможности Украины для самообороны, особенно противовоздушную оборону. И именно поэтому мы собираемся предоставить Украине ракетные комплексы Patriot и обучить ваших военных тому, как правильно их использовать», — сказал он. Как пишет AP, обучение, скорее всего, будет проходить на полигоне Grafenwoehr в Германии.

Такое решение было принято вопреки заявлениям МИД России о том, что поставка Patriot «повышает риск прямого втягивания американской армии в боевые действия». Российское посольство в США в свою очередь посчитало, что отправка комплексов Patriot может «привести к непредсказуемым последствиям». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ЗРК станут законной целью для российских военных. Однако в Белом доме, как пишет AP, не согласны с такой точкой зрения. Как сообщил высокопоставленный чиновник, Байден ясно дал понять, что его администрация будет продолжать поддерживать Украину, но «не стремится вступать в прямой конфликт с Россией».

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