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Зеленский пообещал вернуться на Украину с «чудесными новостями»

Зеленский сообщил, что вернется на Украину с «чудесными новостями»

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом сообщил, что в отношениях Киева и Вашингтона наступил новый, по-настоящему союзнический этап.

«У нас есть чудесные новости, с которыми я возвращаюсь домой. Президент Байден объявил о новом пакете военной поддержки, главная часть которого — это комплексы Patriot. Это значительно укрепит нашу систему противовоздушной обороны», — сказал он.

Он также выразил надежду, что конгресс США поддержит пакет помощи в $45 млрд.

Байден со своей стороны пообещал, что Вашингтон будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется. «Вы показали, что ищете справедливого мира», — сказал он о Зеленском. В то же время Россия, по словам президента США, не имеет намерений прекращать боевые действия.

Материал дополняется

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