Путин пообещал выступить с посланием Федеральному собранию в начале года

В 2022 году послания не будет, так как ситуация развивалась настолько динамично, что о результатах и планах говорить сложно, объяснил президент. Он отметил, что содержание послания изложил в своих выступлениях в течение года

Владимир Путин (Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС)

Отказ от проведения послания Федеральному собранию в 2022-м связан с тем, что год был насыщен событиями, результаты которых сложно зафиксировать на конкретный момент, заявил президент России Владимир Путин. Мероприятие пройдет в начале следующего года.

«В 2017 году тоже не было послания, именно в календарном году, но оно должно быть. <...> Динамика событий очень большая, ситуация развивается очень, очень динамично, поэтому сложновато было зафиксировать в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время. Мы это сделаем в начале года, безусловно», — пообещал глава государства.

Смысл послания, по его словам, был так или иначе отражен в его выступлениях в течение года.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин в этом году не будет обращаться с посланием к Федеральному собранию: «Сейчас уже по времени график идет очень напряженный». Послание будет оглашено в следующем году, по сроку власти будут «ориентировать» и уточнять.

Конституция гласит, что президент «обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства». Мероприятие не проводилось только один раз — в 2017 году, тогда его перенесли на март 2018-го.