Врачи не смогли извлечь осколок из позвоночника Рогозина

В Рогозина попал осколок, ему предстоит операция, но, по словам врачей, осколок извлечь из позвоночника не получится. Кроме него ранение получили также премьер ДНР Виталий Хоценко и еще несколько человек

Дмитрий Рогозин (Фото: rogozin_do / Telegram)

Дмитрий Рогозин оценивает свое состояние после ранения как удовлетворительное, сообщил его помощник, передает ТАСС. Помощь экс-главе «Роскосмоса» оказывают донецкие врачи.

«По выводу врачей, попавший в позвоночник осколок мины неизвлекаем. Дмитрий Рогозин отказывается от эвакуации в медицинские учреждения иных регионов России, пока не стабилизируется состояние других раненых», — сказал помощник (его имя агентство не приводит).

Рогозин был ранен накануне при обстреле гостиницы и ресторана в Донецке. Вчера он отмечал свой день рождения. Об обстоятельствах обстрела, при котором он и премьер ДНР Виталий Хоценко получили ранения, Рогозин рассказал в своем телеграм-канале. По его словам, это была «рабочая встреча, узким кругом и в спокойной обстановке». «В этой гостинице мы жили все последние месяцы, и за восемь лет противник ни разу не обстреливал это место. Кто-то слил информацию, и около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий, в том числе в место, где мы непосредственно находились. Били калибром 120 или 155 мм. Следствие определит, откуда и кто», — рассказал он.

По словам Рогозина, осколок размером 3×4 мм вошел выше его правой лопатки. «Предстоит операция. Пострадали еще несколько близких мне людей», — написал экс-глава «Роскосмоса».

Дмитрий Рогозин покинул госкорпорацию «Роскосмос» в июле. В ноябре он возглавил в зоне спецоперации на Украине группу военных советников «Царские волки», оказывающую военно-техническую поддержку подразделениям ДНР и ЛНР. «Царские волки» — добровольческое подразделение, уточнял Рогозин. В своем телеграм-канале он регулярно публикует кадры с полигонов, где проходят испытания вооружений, а также фотографии с передовой. «Основная задача — тестирование в условиях СВО и внедрение новейших технических средств в боевые ряды», — так он описывал задачи своего подразделения.

В Донбассе Рогозин получил позывной «Сармат».

Жизни премьера ДНР Виталия Хоценко, получившего вместе с Рогозиным ранение при обстреле, как сообщала его пресс-секретарь Мина Ахвердиева, ничто не угрожает. Помимо Рогозина и Хоценко, ранения получили и другие люди, находившиеся на тот момент в гостинице и ресторане. Депутат Госдумы Алексей Журавлев, который также был на месте обстрела, сообщал об одном погибшем.