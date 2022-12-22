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Кремль пожелал выздоровления пострадавшим при обстреле гостиницы Рогозина

В Кремле пожелали выздоровления пострадавшим при обстреле гостиницы, где был Рогозин

Кремль выражает соболезнования родным и близким погибших и желает выздоровления пострадавшим при обстреле гостиницы Донецка, где был в том числе экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы, конечно, прежде всего соболезнуем родным и близким погибших [при обстреле Донецка] и желаем выздоровления тем, кто получил ранения », — сказал он.

Песков отметил, что пребывание в некоторых районах Донбасса «по-прежнему опасно, несет риски», но это не помешает работать чиновникам и добровольцам. «Чиновники посещают [новые] российские регионы и будут посещать <…>. Чиновники обязаны туда ездить», — подчеркнул он.

Гостиница и ресторан в Донецке, где Рогозин отмечал день рождения, попала под обстрел накануне. Ранения получили сам экс-глава «Роскомоса», председатель правительства ДНР Виталий Хоценко и его сопровождающие, два человека погибли. По словам депутата Алексея Журавлева, одним из погибших был спецназовец.

«У меня ранение, металлический осколок размером 3×4 мм вошел выше правой лопатки», — сообщил Рогозин. Его помощник утверждает, что, по мнению врачей, осколок извлечь не получится, сам экс-глава «Роскосмоса» оценивает свое состояние после ранения как удовлетворительное.

Рогозин заявил, что данные о его местонахождении в Донецке «кто-то слил». Следователи установят обстоятельства обстрела, сообщили в ведомстве.

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Дмитрий Рогозин покинул госкорпорацию «Роскосмос» в июле. В ноябре он возглавил в зоне спецоперации на Украине группу военных советников «Царские волки», оказывающую военно-техническую поддержку армии Донецкой и Луганской народных республик.

Теги
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