Reuters узнал, как Уиткофф и Кушнер удивили чиновников в США из-за плана

Мирный план администрации президента США Дональда Трампа стал неожиданностью для американских чиновников и привел в замешательство посольства в Вашингтоне и европейских столицах, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В Вашингтоне обеспокоены состоявшейся в конце октября в Майами встречей между спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом, зятем Трампа Джаредом Кушнером и спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, находящимся под санкциями США. Администрация Трампа выдала последнему специальное разрешение на въезд, сообщил агентству Reuters высокопоставленный американский чиновник.

По словам двух источников, результатом встречи стал план из 28 пунктов по прекращению конфликта. Как отмечает Reuters, документ, призывающий Украину к серьезным уступкам, противоречит более жесткой позиции, которую администрация Трампа в последнее время избрала в отношении России, включая санкции против ее энергетического сектора. Неясно, прибыл ли Дмитриев на встречу в Майами с российскими требованиями и были ли они включены в мирный план, уточняет агентство.

По словам двух собеседников, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров также был в Майами в начале этой недели. Один из источников сообщил, что Уиткофф на встрече с Умеровым рассказал ему о плане, а в среду Вашингтон передал его Киеву через Анкару, а затем, в четверг, напрямую представил в украинской столице. Туда приезжал министр армии США Дэниел Дрисколл, которого The Guardian называет новым спецпредставителем Трампа по Украине. Сам Умеров отрицал, что обсуждал план в ходе поездки в США.

Как рассказали два источника, многие высокопоставленные чиновники Госдепартамента и Совета национальной безопасности не были проинформированы о документе, а специальный посланник по Украине Кит Келлог был отстранен от переговоров Уиткоффа и Дмитриева.

Один из высокопоставленных чиновников сообщил, что госсекретарь Марко Рубио был ознакомлен с планом, но не уточнил, когда именно это было. «Госсекретарь Рубио принимал непосредственное участие в разработке плана по прекращению войны на Украине на протяжении всего процесса. Любые утверждения об обратном являются абсолютно ложными», — заявил первый заместитель официального представителя Госдепартамента Томми Пиготт. По его словам, Рубио вел переговоры с обеими сторонами конфликта.

«Не было никакой координации, никто в Госдепартаменте этого [документа] не видел, даже Рубио», — утверждает, однако, один из американских чиновников, добавив, что план содержит материалы, которые госсекретарь отвергал.

Как писала The Wall Street Journal, работу над мирным планом с американской стороны вели посланник Трампа Уиткофф, госсекретарь Рубио и зять американского лидера Кушнер. По данным Axios, Уиткофф обсуждал американские предложения с Дмитриевым, когда тот посещал США в конце октября. Посланник затем встречался и с Умеровым. Сам спецпредставитель российского президента пояснял изданию, что основная идея состоит в том, чтобы взять за основу принципы, согласованные Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в августе на саммите на Аляске, и разработать к их следующей встрече письменный документ, который должен не только урегулировать конфликт на Украине, но и восстановить отношения России и США и «учесть озабоченности России в сфере безопасности».

В администрации Трампа и конгрессе обеспокоены тем, что Уиткофф и Кушнер обсуждали план с Дмитриевым в обход ведомств. «Этот так называемый мирный план имеет реальные проблемы, и я крайне скептически отношусь к тому, что он позволит достичь мира», — заявил сенатор-республиканец Роджер Уикер (от штата Миссисипи).

По словам американского чиновника, переговоры администрации с Дмитриевым также обеспокоили некоторых представителей разведки.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что любой мирный план «должен обеспечить гарантии безопасности и сдерживания для Украины, Европы и России», а также предложить экономические стимулы как Киеву, так и Москве. «Этот план был разработан с учетом реалий и для поиска наилучшего взаимовыгодного сценария, при котором обе стороны получат больше, чем должны отдать», — утверждает она.

Трамп рассчитывает, что украинский лидер Владимир Зеленский подпишет сделку ко Дню благодарения, к 27 ноября. В противном случае США пригрозили прекратить поставки оружия и предоставление разведданных.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что американский мирный план «может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования». Однако, по его словам, «предметно» эти предложения с Москвой не обсуждались. Путин счел, что причина в том, что США «не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны».