 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Трамп заявил, что Зеленскому придется одобрить мирный план США

Сюжет
Военная операция на Украине

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется одобрить мирный план США по урегулированию конфликта его страны с Россией. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, общаясь с журналистами в Овальном кабинете Белого дома.

«Мы думаем, что у нас есть способ добиться мира. Ему придется его одобрить», — сказал Трамп.

Он напомнил, как говорил Зеленскому, что у него «нет карт» на руках. По словам Трампа, американская сторона пытается «спасти много жизней».

«Ему (Зеленскому. — РБК) он (план США - РБК) должен понравиться, а если ему не понравится, то, знаете ли, им следует просто продолжать бороться, я полагаю», — добавил политик.

Зеленский заявил, что план США нужно доработать
Политика
Владимир Зеленский

На уточняющий вопрос о том, прекратят ли США поддержку Киева, если Зеленский не одобрит предложенный план, Трамп ответил, что «рано или поздно» украинскому президенту «придется что-то принять».

Республиканец также добавил, что Киеву, по его мнению, Украине стоит поторопиться с принятием решения, поскольку «зима будет холодной».

Трамп выразил уверенность, что мир между Россией и Украиной «приближается». Он отметил, что «разговаривает с людьми» по поводу урегулирования, но не уточнил, с кем именно.

Текст мирного плана опубликовал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, его подлинность позднее подтвердилБелый дом. План состоит из 28 пунктов, согласно которым Крым, Луганск и Донецк будут признаны де-факто российскими территориями, а Херсон и Запорожье будут заморожены по линии соприкосновения, «что означает де-факто признание по линии соприкосновения». Украина не вступит в НАТО, в стране в течение 100 дней пройдут выборы, взамен страна получит надежные гарантии безопасности. Россия будет реинтегрирована в мировую экономику. Снятие санкций будет обсуждаться и согласовываться поэтапно и в индивидуальном порядке», — сказано в американской инициативе.

Материал дополняется

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Зеленский заявил, что план США нужно доработать
Политика
Зеленский заявил о сложном выборе Украины из-за мирного плана США
Политика
Зеленский заявил, что Украину ждет тяжелая неделя с постоянным давлением
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 00:24 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 00:24
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
США предупредили о рисках полетов в районе Венесуэлы на фоне эскалации Политика, 00:07
Трамп заявил, что Зеленскому придется одобрить мирный план США Политика, 00:04
США разрешили операции по АЭС «Пакш-2» с российскими банками Политика, 21 ноя, 23:53
Spiegel узнал, что Мерц не обсудил мирный план с США из-за болезни Трампа Политика, 21 ноя, 23:43
Три истории из 2027 года: чем удивит многозадачный курорт на берегу реки РБК и Dream Riva, 21 ноя, 23:40
Путин заявил, что у Киева нет объективных данных о происходящем на фронте Политика, 21 ноя, 23:26
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
FT узнала об угрозе для «репарационного кредита» Киеву из-за плана Трампа Политика, 21 ноя, 23:23
Экс-адвоката Фейгина заочно арестовали за незаконное пересечение границы Политика, 21 ноя, 23:07
«Страна» сообщила о подготовке Зеленским контрудара за «дело Миндича» Политика, 21 ноя, 23:06
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 21 ноя, 23:00
Каллас заявила о двух ловушках из-за мирного плана США Политика, 21 ноя, 22:47
Антона Долина заочно арестовали по делу о нарушении закона об иноагентах Политика, 21 ноя, 22:43
У экс-депутата из Дагестана изъяли имущество на ₽2 млрд Политика, 21 ноя, 22:31