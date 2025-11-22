Трамп заявил, что Зеленскому придется одобрить мирный план США

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется одобрить мирный план США по урегулированию конфликта его страны с Россией. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, общаясь с журналистами в Овальном кабинете Белого дома.

«Мы думаем, что у нас есть способ добиться мира. Ему придется его одобрить», — сказал Трамп.

Он напомнил, как говорил Зеленскому, что у него «нет карт» на руках. По словам Трампа, американская сторона пытается «спасти много жизней».

«Ему (Зеленскому. — РБК) он (план США - РБК) должен понравиться, а если ему не понравится, то, знаете ли, им следует просто продолжать бороться, я полагаю», — добавил политик.

На уточняющий вопрос о том, прекратят ли США поддержку Киева, если Зеленский не одобрит предложенный план, Трамп ответил, что «рано или поздно» украинскому президенту «придется что-то принять».

Республиканец также добавил, что Киеву, по его мнению, Украине стоит поторопиться с принятием решения, поскольку «зима будет холодной».

Трамп выразил уверенность, что мир между Россией и Украиной «приближается». Он отметил, что «разговаривает с людьми» по поводу урегулирования, но не уточнил, с кем именно.

Текст мирного плана опубликовал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, его подлинность позднее подтвердилБелый дом. План состоит из 28 пунктов, согласно которым Крым, Луганск и Донецк будут признаны де-факто российскими территориями, а Херсон и Запорожье будут заморожены по линии соприкосновения, «что означает де-факто признание по линии соприкосновения». Украина не вступит в НАТО, в стране в течение 100 дней пройдут выборы, взамен страна получит надежные гарантии безопасности. Россия будет реинтегрирована в мировую экономику. Снятие санкций будет обсуждаться и согласовываться поэтапно и в индивидуальном порядке», — сказано в американской инициативе.

