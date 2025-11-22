Times узнала, что Трамп заподозрил Зеленского в блефе ради лучших условий

Президент США Дональд Трамп считает, что украинский президент Владимир Зеленский пытается блефовать, чтобы добиться более выгодной сделки по Украине, хотя сам находится в невыгодном положении. Об этом пишет британская газета The Times.

