Times узнала, что Трамп заподозрил Зеленского в блефе ради лучших условий
Президент США Дональд Трамп считает, что украинский президент Владимир Зеленский пытается блефовать, чтобы добиться более выгодной сделки по Украине, хотя сам находится в невыгодном положении. Об этом пишет британская газета The Times.
«По мнению Трампа, Зеленский пытается блефовать, чтобы добиться более выгодной сделки, находясь в невыгодном положении», — пишет издание.
Материал дополняется
