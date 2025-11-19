WSJ: после визита в Киев министр США Дрисколл проведет переговоры с Россией

WSJ узнал, что министр из США поговорит с Россией после визита в Киев

Дэн Дрисколл (Фото: Melissa Sue Gerrits / Getty Images)

После того как министр армии США Дэн Дрисколл встретится с украинским руководством, он проведет переговоры с российскими представителями. Министр прибыл в Киев с делегацией высокопоставленных военных. «Позже Дрисколл планирует встретиться с российскими официальными чиновниками», — сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на источники — высокопоставленных американских чиновников.

В состав американской делегации вошли два четырехзвездочных генерала — командующий сухопутными войсками США в Европе Крис Донахью и начальник штаба армии Рэнди Джордж. В среду, 19 ноября, они собирались провести встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими украинскими официальными лицами для согласования позиций перед диалогом с Москвой.

Решение привлечь к дипломатической миссии военных объясняется расчетом Белого дома на то, что Россия будет более открыта к переговорам при посредничестве представителей Пентагона. Идея использовать министра армии Дрисколла, однокурсника вице-президента Джеймса Ди Вэнса, возникла в ходе личной беседы между президентом США Дональдом Трампом и Вэнсом.

Подготовку делегации к предстоящим переговорам с Россией вел специальный эмиссар Трампа Стив Уиткофф, имеющий опыт диалога с Кремлем. Перед визитом в Киев американские представители провели совещания в Германии, где получили актуальные разведданные и проанализировали ситуацию на фронте с офицерами, курирующими украинское направление. Трамп, комментируя перспективы урегулирования, отметил: «Это занимает больше времени, чем я думал», но подтвердил намерение добиться прекращения конфликта.

По данным Axios, администрация президента США Дональда Трампа ведет конфиденциальные консультации с Россией о новом плане прекращения боевых действий на Украине. Документ, состоящий из 28 пунктов, разрабатывает Уиткофф.

В конце октября он провел переговоры со спецпредставителем президента России по международному экономическому сотрудничеству Кириллом Дмитриевым, который посетил США для обсуждения этой инициативы. Дмитриев в интервью Axios выразил оптимизм относительно шансов плана, отметив: «Мы чувствуем, что позиция России действительно услышана».

По словам Дмитриева, основой плана стали принципы, согласованные Трампом и Путиным во время встречи на Аляске в августе. Новое предложение включает три ключевых направления: урегулирование конфликта на Украине, восстановление американо-российских отношений и решение вопросов безопасности России. «Это гораздо более широкая концепция, которая должна обеспечить прочную безопасность в Европе в целом, а не только на Украине», — подчеркнул российский представитель.

Дмитриев также сообщил, что цель — подготовить документ к следующему саммиту Путина и Трампа. В настоящее время Вашингтон проводит консультации с украинскими и европейскими партнерами, разъясняя преимущества нового подхода. Американский чиновник подтвердил, что США информируют Брюссель и Киев о содержании плана.