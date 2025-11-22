The Guardian узнала срок возможного визита в Москву делегации США

Guardian: генералы из США могут приехать в Москву в конце следующей недели

По данным The Guardian, группа американских генералов может приехать в Москву в конце следующей недели для обсуждения мирного плана Трампа. В Кремле комментируя сообщения о визите, отметили, что не знают нем

Группа высокопоставленных американских генералов прилетит в Москву в конце следующей недели для обсуждения мирного плана США по Украине, сообщает The Guardian со ссылкой на американские источники.

Ранее неназванный американский чиновник сказал ABC, что есть вероятность последующей встречи министра армии США Дэниэла Дрисколла, который недавно посещал Киев, с представителями России. Об этом же сообщала и The Wall Street Journal.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на эти сообщения 20 ноября, что ему об этом ничего не известно.

Дрисколл приезжал в Киев 19 ноября для встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Он представил главе государства проект мирного плана США из 28 пунктов.

Дрисколла сопровождала команда, в которую вошли высокопоставленные четырехзвездные генералы и несколько чиновников.

Текст американского мирного плана 20 ноября опубликовал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, его подлинность позднее подтвердил Белый дом. План состоит из 28 пунктов, согласно которым Крым, Луганск и Донецк будут признаны де-факто российскими территориями, а Херсон и Запорожье будут заморожены по линии соприкосновения, «что означает де-факто признание по линии соприкосновения». Украина не вступит в НАТО, в стране в течение 100 дней пройдут выборы, взамен страна получит надежные гарантии безопасности. Россия будет реинтегрирована в мировую экономику. Снятие санкций будет обсуждаться и согласовываться поэтапно и в индивидуальном порядке», — сказано в американской инициативе.

Президент России Владимир Путин говорил, что план Трампа может быть положен в основу урегулирования. Он пояснил, что российская сторона получила документ, но предметно он не обсуждался, поскольку Вашингтон не заручился согласием Киева на него. По словам главы государства, Украина и Европа до сих пор «мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя».

Также Путин отметил, что Москва готова к мирным переговорам, «но ее устраивает и текущая динамика на СВО».