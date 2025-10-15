 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Уиткофф опроверг «смехотворный вздор» об отставке

Уиткофф опроверг смехотворный вздор об отставке из команды Трампа ради бизнеса
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Спецпредставитель Трампа потребовал немедленного опровержения информации о своей отставке. Он подчеркнул, что предельно вовлечен в работу Белого дома. Bloomberg сообщал о конфликте интересов, связанных с инвестициями Уиткоффа
Стив Уиткофф
Стив Уиткофф (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф опроверг сведения о планах покинуть администрацию. Об этом он заявил в X.

«Эта история — на 100% фейк и должна быть немедленно опровергнута. Я часто удивляюсь, откуда эти так называемые журналисты берут настолько смехотворный вздор. Сейчас я вовлечен в мирный процесс, как никогда прежде, и продолжаю с гордостью служить президенту Соединенных Штатов!» — написал Уиткофф.

О планируемой отставке Уиткоффа ради возвращения к бизнесу ранее сообщили Middle East Eye и The Times of Israel, ссылаясь на источники. По сведениям первого издания, такое решение Уиткофф принял в связи с «изнурительным» графиком челночной дипломатии на Ближнем Востоке. Второе издание утверждало, что Уиткофф может покинуть команду республиканца до конца года.

«[Уиткофф] остается, все хорошо», — заявил спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев репортеру Александру Юнашеву.

Трамп рассказал, о чем Путин и Уиткофф проговорили пять часов
Политика

Стив Уиткофф до второго президентского срока Дональда Трампа был инвестором и бизнесменом. Уиткофф делал пожертвования в предвыборный фонд Трампа, давал показания на гражданском процессе по делу о мошенничестве в отношении экс-президента, выступая на стороне защиты. Также они вместе играют в гольф — именно Уиткофф составлял компанию республиканцу, когда на последнего было совершено покушение.

В команде Трампа он стал спецпосланником по Ближнему Востоку, занимался сделкой по урегулированию войны Израиля с ХАМАС. Два дня назад стороны через посредников договорились о прекращении конфликта, боевики вернули оставшихся в живых заложников.

Вместе с тем Уиткофф занимался и попытками урегулировать российско-украинский конфликт, несмотря на то что Трамп назначил спецпредставителем по этому вопросу генерала Кита Келлога. Уиткофф пять раз приезжал в Москву для встреч с российским президентом Владимиром Путиным. По оценкам самого спецпредставителя, они проговорили суммарно 24–25 часов. «Его все любят. Его любят по эту сторону баррикад, его любят по ту сторону баррикад, он действительно отличный переговорщик», — охарактеризовал его Трамп.

Reuters рассказал, как миссия Уиткоффа в Москве «превратилась в хаос»
Политика
Владимир Путин и Стив Уиткофф во время встречи в Кремле, Москва, 6 августа 2025&nbsp;г.

Уиткофф был вынужден избавляться от бизнес-активов в связи с конфликтом интересов. Однако к середине сентября у него все еще оставалась доля в криптовалютной компании World Liberty Financial, которая активно инвестирует на Ближнем Востоке — в регионе, в котором он является ключевым переговорщиком со стороны США. Bloomberg увидел в этом конфликт интересов.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Стив Уиткофф США
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
«День глубокой радости»: как в Израиль вернулись заложники. Фоторепортаж
Общество
Трамп объявил о начале второго этапа урегулирования в секторе Газа
Политика
Уиткофф заявил, что план по Газе может повлиять на конфликт на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 14 окт, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 14 окт, 09:57
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:30
Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в Венесуэле Политика, 22:28
Россия ратифицировала соглашение с Кубой о военном сотрудничестве Политика, 22:27
СКА проиграл после отмены двух голов за семь минут Спорт, 22:22
Буданов связал территориальные потери Украины с действиями КНДР Политика, 22:01
Путин наградил Маршала и Дубцову орденом и медалью Общество, 21:59
В Минфине описали эффекты для бюджета от мер поддержки рынка бензина Экономика, 21:50
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Самолет главы Пентагона совершил внеплановую посадку в Британии Политика, 21:45
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
В Таиланде утонула россиянка Общество, 21:36
ЦСКА снова уступил «Локомотиву», у которого забрал лучшего тренера КХЛ Спорт, 21:30
Путин упростил условие возбуждения уголовных дел на иноагентов Политика, 21:17
Сборную Великобритании по баскетболу отстранили от международных турниров Спорт, 21:14
Уиткофф опроверг «смехотворный вздор» об отставке Политика, 21:09