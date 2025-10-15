Уиткофф опроверг «смехотворный вздор» об отставке

Спецпредставитель Трампа потребовал немедленного опровержения информации о своей отставке. Он подчеркнул, что предельно вовлечен в работу Белого дома. Bloomberg сообщал о конфликте интересов, связанных с инвестициями Уиткоффа

Стив Уиткофф (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф опроверг сведения о планах покинуть администрацию. Об этом он заявил в X.

«Эта история — на 100% фейк и должна быть немедленно опровергнута. Я часто удивляюсь, откуда эти так называемые журналисты берут настолько смехотворный вздор. Сейчас я вовлечен в мирный процесс, как никогда прежде, и продолжаю с гордостью служить президенту Соединенных Штатов!» — написал Уиткофф.

О планируемой отставке Уиткоффа ради возвращения к бизнесу ранее сообщили Middle East Eye и The Times of Israel, ссылаясь на источники. По сведениям первого издания, такое решение Уиткофф принял в связи с «изнурительным» графиком челночной дипломатии на Ближнем Востоке. Второе издание утверждало, что Уиткофф может покинуть команду республиканца до конца года.

«[Уиткофф] остается, все хорошо», — заявил спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев репортеру Александру Юнашеву.

Стив Уиткофф до второго президентского срока Дональда Трампа был инвестором и бизнесменом. Уиткофф делал пожертвования в предвыборный фонд Трампа, давал показания на гражданском процессе по делу о мошенничестве в отношении экс-президента, выступая на стороне защиты. Также они вместе играют в гольф — именно Уиткофф составлял компанию республиканцу, когда на последнего было совершено покушение.

В команде Трампа он стал спецпосланником по Ближнему Востоку, занимался сделкой по урегулированию войны Израиля с ХАМАС. Два дня назад стороны через посредников договорились о прекращении конфликта, боевики вернули оставшихся в живых заложников.

Вместе с тем Уиткофф занимался и попытками урегулировать российско-украинский конфликт, несмотря на то что Трамп назначил спецпредставителем по этому вопросу генерала Кита Келлога. Уиткофф пять раз приезжал в Москву для встреч с российским президентом Владимиром Путиным. По оценкам самого спецпредставителя, они проговорили суммарно 24–25 часов. «Его все любят. Его любят по эту сторону баррикад, его любят по ту сторону баррикад, он действительно отличный переговорщик», — охарактеризовал его Трамп.

Уиткофф был вынужден избавляться от бизнес-активов в связи с конфликтом интересов. Однако к середине сентября у него все еще оставалась доля в криптовалютной компании World Liberty Financial, которая активно инвестирует на Ближнем Востоке — в регионе, в котором он является ключевым переговорщиком со стороны США. Bloomberg увидел в этом конфликт интересов.