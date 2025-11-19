Reuters узнал о планах спецпосланника Трампа Келлога покинуть пост

Келлог дал понять, что считает январь наиболее подходящим моментом, чтобы покинуть должность. С его уходом Киев лишится ключевого сторонника в администрации Трампа, пишет Reuters

Кит Келлог (Фото: Johannes Simon / Getty Images)

Специальный посланник президента США по урегулированию на Украине Кит Келлог может в январе покинуть свою должность, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Агентство отмечает, что спецпосланник — временная должность, и, чтобы продлить срок пребывания на ней, необходимо подтверждение сената. Келлог, по данным Reuters, дал понять людям из своего окружения, что начало 2026 года, когда исполнится год с его назначения, — самое подходящее время для ухода. Кто может заменить его, пока не ясно.

Его уход будет означать, что Киев лишится ключевого сторонника в администрации Дональда Трампа, пишет агентство, отмечая, что он более открыто осуждал действия России на Украине, чем другие ее представители.

Иногда, по сведениям Reuters, Келлог конфликтовал с другим спецпредставителем — Стивом Уиткоффом, который озвучивал предложения, близкие к позиции России и продвигал план обмена территориями в рамках урегулирования.

Келлогу 81 год. Он — генерал армии в отставке, участвовал в войне во Вьетнаме, войне в Персидском заливе и других операциях. Работал в оборонных компаниях Oracle, Cubic и CACI International. Во время первого срока Трампа он был исполнительным секретарем и главой аппарата Совета национальной безопасности.

О том, что Келлог станет спецпосланником по Украине во второй администрации Трампа, республиканец объявил сразу после победы на выборах осенью 2024 года. The Wall Street Journal писала, что президент с самого начала поставил перед Келлогом задачу добиться урегулирования конфликта за 100 дней. Впоследствии президент США не раз признавался, что достичь мира оказалось сложнее, чем он рассчитывал.

Дипломаты из Европы и Украины рассматривали Келлога как одного из немногих представителей администрации Трампа, имевшего конструктивный диалог с Киевом, пишет агентство. К одному из его ключевых достижений Reuters относит содействие освобождению десятков осужденных в Белоруссии в обмен на смягчение западных санкций.